'Os Caras Malvados' lidera bilheteria pelo 2º fim de semana nos EUA

Os Caras Malvados, animação da DreamWorks, liderou as bilheterias dos Estados Unidos e Canadá pelo segundo fim de semana seguido, segundo informações divulgadas pela agência AP. O longa arrecadou US$ 16,1 milhões, o equivalente a R$ 80 milhões, somando US$ 44,4 milhões (R$ 218 milhões) desde a sua estreia, na semana passada.

Pelo lado negativo, Assassino Sem Rastro, o novo thriller de Liam Neeson, foi deixado de lado pelos espectadores, acumulando somente US$ 3,1 milhões nas 2.555 salas em que foi exibido. O valor lhe rendeu a sétima colocação no ranking e vai ao encontro dos três lançamentos mais recentes do ator, que oscilaram entre 3,1 e 4,1 milhões de dólares nos fins de semana de estreia.

Sonic 2 e Animais Fantásticos: O Segredo de Dumbledore, mesmo com a diminuição na arrecadação, seguem no top 3. Confira abaixo o top 10 com as maiores bilheterias deste fim de semana (valores em dólares):

1ª - 16,1 milhões - Os Caras Malvados

2ª - 11,4 milhões - Sonic 2: O Filme

3ª - 8,3 milhões - Animais Fantásticos: O Segredo de Dumbledore

4ª - 6,3 milhões - O Homem do Norte

5ª - 5,5 milhões - Everything Everywhere All at Once

6ª - 3,9 milhões - O Peso do Talento

7ª - 3,9 milhões - A Cidade Perdida

8ª - 3,1 milhões - Assassino Sem Rastro

9ª - 2,2 milhões - Luta pela Fé: A História do Padre Stu

10ª - 1,5 milhões - Morbius

* Com informações da agência AP.