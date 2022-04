'Os Caras Malvados' lidera bilheteria dos EUA no fim de semana

Os Caras Malvados, nova animação da DreamWorks, liderou as bilheterias dos Estados Unidos e Canadá neste fim de semana, segundo informações divulgadas pela agência AP. O longa arrecadou US$ 24 milhões, o equivalente a R$ 115 milhões.

Na trama, uma quadrilha de animais ladinos liderados pelo Lobo Mau passa por um processo de revisão de caráter ao provar do gostinho do que é fazer o Bem. Tudo começa com o plano de roubar um troféu chamado de Golfinho de Ouro das mãos da governadora, Diane Raposina. Entre mil trapaças, eles terão de provar que podem se regenerar. Mas o que parece ser um golpe acaba se tornando uma cruzada de justiça.

Já em cartaz há mais tempo, Sonic 2 e Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, tiveram arrecadação menor do que no último fim de semana, mas inverteram sua ordem na lista. Sonic, com 15,2 milhões, aparece na vice-liderança, seguido pelo filme do universo Harry Potter, com 14 milhões.

O Homem do Norte, com Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy e Björk, vem na sequência com US$ 12 milhões. Abaixo dos US$ 10 milhões, destaque para O Peso do Talento, comédia protagonizada por Nicolas Cage, na quinta colocação, com US$ 7,2 milhões.

Confira abaixo a lista com as 10 maiores bilheterias deste fim de semana nos Estados Unidos e Canadá (valores em dólares):

1ª - 24 milhões - Os Caras Malvados

2ª - 15,2 milhões - Sonic 2: O Filme

3ª - 14 milhões - Animais Fantásticos: O Segredo de Dumbledore

4ª - 12 milhões - O Homem do Norte

5ª - 7,2 milhões - O Peso do Talento

6ª - 5,4 milhões - Everything Everywhere All at Once

7ª - 4,4 milhões - A Cidade Perdida

8ª - 3,4 milhões - Luta pela Fé: A História do Padre Stu

9ª - 2,3 milhões - Morbius

10ª - 1,8 milhões - Ambulância: Um Dia de Crime

* Com informações da agência AP.