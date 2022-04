Os 15 beijos na chuva mais quentes do cinema

Nada é tão romântico quanto um apaixonado beijo na chuva, que é exatamente o que acontece com os personagens Holly Golightly e Paul Varjak no inesquecível filme Bonequinha de Luxo. Ah, o amor! No Dia do Beijo, selecionamos, por ordem escolhida pelo crítico Luiz Carlos Merten, 15 filmes com beijos na chuva mais do que calientes, confira a seguir.

15.º 'Bonequinha de Luxo', 1961

A emoção do encontro de Holly Golightly (Audrey Hepburn) e Paul Varjak (George Peppard) no inesquecível filme Bonequinha de Luxo, de 1961.

14.º 'Depois do Vendaval', 1952

Um beijo, um tapa, outro beijo. Assim é a cena com John Wayne e Maureen O’Hara durante uma repentina tempestade em Depois do Vendaval.

13.º 'Adoráveis Mulheres', 1994

Durante a Guerra de Secessão nos EUA, Winona Ryder e Gabriel Byrne são o par romântico Josephine March e Friedrich Bauer em Adoráveis Mulheres.

12.º 'Cantando na Chuva', 1952

Ah, o amor! Don (Gene Kelly) canta na chuva depois de beijar Kathy (Debbie Reynolds) no clássico Cantando na Chuva.

11.º 'Encantada', 2007

Giselle (Amy Adams) sai do reino da fantasia para viver um romance com Robert Philip (Patrick Dempsey) em Encantada.

10.º 'Austrália', 2008

Nicole Kidman (Lady Sarah Ashley) e Hugh Jackman (Drover) numa história de amor vivida nos anos 1940, em Austrália.

9.º 'Querido John', 2010

Channing Tatum (John Tyree) e Amanda Seyfried (Savannah Curtis) vivem romance por meio de cartas de amor em Querido John.

8.º 'Quatro Casamentos e um Funeral', 1994

Depois de muitos encontros e desencontros, Charles (Hugh Grant) e Carrie (Andie MacDowell) finalmente ficam juntos em Quatro Casamentos e um Funeral.

7.º 'Nova Cinderela', 2004

Austin (Chad Michael Murray) e Sam (Hilary Duff) trocam beijo caliente durante uma partida de futebol regada pela chuva em Nova Cinderela.

6.º 'Grandes Esperanças', 1998

Grandes Esperanças traz Ethan Hawke (Finnegan Bell) e Gwyneth Paltrow (Estella) numa relação intensa em meio à tempestade.

5.º 'Doce Lar', 2008

Melanie (Reese Witherspoon) volta a se apaixonar pelo ex-marido Perry (Josh Lucas). Atenção para a cena no campo em Doce Lar.

4.º 'Piratas do Caribe - No Fim do Mundo', 2007

O beijo de Will Turner (Orlando Bloom) e Elizabeth (Keira Knightley) tem como cenário uma tempestade em alto-mar, em Piratas do Caribe.

3.º 'Homem-Aranha', 2002

Lindo! Um beijo apaixonado de Peter Parker (Tobey Maguire) e Mary Jane (Kirsten Dunst) no primeiro Homem-Aranha'.

2.º 'Ponto Final - Match Point', 2005

Nem a chuva esfria os ânimos na cena pra lá de quente de Scarlett Johansson e Jonathan Rhys Meyers no campo de trigo em Ponto Final - Match Point.

1.º 'Diário de Uma Paixão', 2004

A química entre Ryan Gosling e Rachel McAdams é perfeita em Diário de Uma Paixão, longa emocionante dirigido por Nick Cassavetes.