Os 13 melhores filmes de Quentin Tarantino

Em 1992, o repórter ainda estava dando seus primeiros passos como enviado especial do Estado ao Festival de Cannes. Um assessor que, na época, trabalhava para as Majors, chamou-o - “Tem um novo diretor que tem chamado a atenção nos EUA.” Fomos ver Cães de Aluguel. Era tão pouca gente na salas, e depois, na coletiva, que formamos um círculo, com o diretor no meio. Quentin já era Tarantino – como estilo -, mas a fama só veio dois anos depois.

Em 1994, a sala lotou e muitas gente ficou de fora da sessão de imprensa de Pulp Fiction. O filme ganhou a Palma de Ouro, o Oscar de roteiro original. Começava a revolução Tarantino. O cara formado em locadoras, que havia consumido o cinema clássico de Hollywood e as vertentes de gênero na Ásia, na Europa, tornou-se um fenômeno.

Às vésperas da estreia de seu novo filme – dia 15 -, Era Uma Vez... em Hollywood, vamos propor uma brincadeira. Listar todos os filmes que ele realizou, incluindo episódios de séries, do melhor ao pior. Não, vamos inverter – do pior ao melhor. Não precisa concordar. Cada um tem seu Tarantino. Essa é uma lista. A ordem da sua pode ser diferente.

Grande Hotel

Tarantino foi um dos diretores, com Robert Rodriguez e Alexander Rockwell. Quatro episódios sobre a noite de Ano Novo num hotel, com Tim Roth como mensageiro, fazendo a ligação entre as histórias. Ele dirigiu O Homem de Hollywood, que tem certa graça, mas o filme todo é ruim.

Sin City – Cidade do Vício

Robert Rodriguez e Frank Miller são os diretores oficiais dessa estilizada – e computadorizada – abordagem do universo noir, com base na graphic novel do próprio Miller. Selva da cidade, violência, preto e branco, mulheres nuas. Tarantino dirige uma cena como diretor convidado. Meio inócuo, mas os tietes poderão se divertir.

Os Oito Odiados

Tarantino e o spaghetti western formam uma história de amor antiga, e desta vez Ennio Morricone ganhou o Oscar de trilha (e também o Bafta, o Globo de Ouro, etc). Mas o filme tem tantas reviravoltas, e personagens bizarros, que pode exaurir o público antes do desfecho. Numa estalagem do Oeste, encontram-se caçadores de recompensas, um prisioneiro, um homem que diz ser xerife, mais quatro desconhecidos. As reviravoltas são tantas que atordoam, mas tem gente que gosta – muito! Com Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth, Samuel L. Jackson, Michael Madsen. Querem mais? Pois tem – veja.

À Prova de Morte

Tarantino e o amigo Robert Rodriguez, seu parceiro em tantos projetos, se uniram para essa homenagem ao chamado grindhouse, o programa duplo dos cines drive-in. Como o filme em duas partes não fez sucesso nas salas, ambas foram lançadas separadamente em DVD, e Tarantino acrescentou 20 minutos de material. Kurt Russell faz dublê que caça mulheres para matar com sua moto. Tarantino joga com o erotismo e o humor, e debocha da própria misoginia. Não faltam piadas sobre o tamanho das motos e dos órgãos genitais.

ER - Maternidade (Temporada 1, episódio 25)

Tarantino dirigiu o episódio 25. Chama-se Maternidade e aborda o Dia das Mães no Plantão Médico do dr. George Clooney. O diretor muitas vezes foi acusado de misoginia. Aqui ele expõe o ponto de vista feminino, mas, claro, não é Jackie Brown. Falta... Pam Grier!

CSI - Grave Danger

Tarantino dirigiu dois episódios da quinta temporada. Na verdade, o mesmo, dividido em duas partes, Grave Danger Partes 1 e 2. Tem uma pegada meio Kill Bill, porque o personagem Nick é enterrado vivo, como a Noiva (Uma Thurman) e tem alucinações. Na cena mais surreal, os legistas conversam... fazendo uma autópsia. E tem participação especial de Tony Curtis. Tudo bem tarantinesco.

Django Livre

Tarantino e o spaghetti western - com trilha para Ennio Morricone. Jamie Foxx, como Django (homenagem a Sergio Corbucci e Franco Nero, que faz um pequeno papel), faz escravo liberto que percorre o Oeste em companhia de Christoph Waltz, para tentar libertar a mulher, aprisionada pelo cruel Leonardo DiCaprio. Samuel L. Jackson faz a versão, reescrita pelo diretor, de Pai Tomás (o da cabana). Grande diversão, tiroteios e cavalgadas memoráveis. Tarantino e Spike Lee bateram boca porque o segundo acusou Quentin de desrespeitar seus ancestrais, transformando a escravidão – que Spike define como ‘holocausto negro’ – numa diversão. O filme ganhou o troféu MTV de melhor momento do ano – ‘Que porra é essa?’

Era Uma Vez... em Hollywood

Tarantino sempre gostou das tramas paralelas. Aqui segue o astro decadente de TV (Leonardo DiCaprio) e seu dublê (Brad Pitt), que vão tentar uma sobrevida no spaghetti western – e o diretor e roteirista faz seus comentários sobre a indústria dos dois lados do Atlântico –; a outra trama diz respeito ao casal Roman Polanski/Sharon Tate. O ano é 1969, agosto, e Sharon, grávida, será assassinada com amigos, em casa, por Charles Manson e seus adoradores do Diabo. Isso é história (real), mas Tarantino toma suas liberdades e a reescreve do seu jeito. Brad está espetacular, como a versão solar de DiCaprio (e os dois fazem o mesmo personagem), mas a luz do filme é Margot Robbie, como Sharon. Ela quase não fala, mas seu sorriso ilumina a tela. E, depois, dizem que Tatrantino é misógino.

Kill Bill

Planejado para ser um filme longo, o tributo de Tarantino às artes marciais e ao filme de sabre tem algo de A Noiva Estava de Preto, de François Truffaut, embora Uma Thurman vista-se de amarelo (o macacão que Roman Polanski teria dado a Bruce Lee e aparece em Era Uma Vez... em Hollywood). Como Jeanne Moreau no filme francês, Uma faz a Noiva, obcecado por vingança (contra Bill) depois que o marido é morto na hora do casamento e ela fica viúva sem deixar a igreja. Grandes cenas de ação incrivelmente coreografadas, momentos tensos e até claustrofóbicos – a Noiva é enterrada viva. Um monte de mulheres em participações fortes – Uma, Lucy Liu, Vivica A., Fox, Daryl Hannah. O Volume 1 é melhor que o 2, e o excesso toma conta de tudo. Além de artes marciais e sabre, Tarantino integra anime, spaghetti western, chop-socky de Hong Kong. Não falta nem Roy Rogers cavalgando num velho faroeste de William Witney.

Jackie Brown

Tarantino, tantas vezes acusado de misoginia, e seu tributo a Pam Grier, ícone dos ‘blackxploitation movies’ por volta de 1970. Ela faz aeromoça que trafica droga para Samuel L. Jackson. Quando é pega, tenta manter-se a salvo - de Jackson, da polícia. É o filme mais ‘low profile’ de Tarantino, e por isso o que provoca reações mais viscerais. Mas uma coisa é certa. Pam é arrasadora.

Pulp Fiction

Muita gente vai se indignar que o filme que deu a Palma de Ouro para Tarantino seja apenas seu terceiro melhor. Três tramas paralelas – dois assassinos (John Travolta e Samuel L. Jackson) que filosofam sobre a vida; um lutador que se recusa a perder uma luta, como combinado; e um casal que assalta restaurante em Los Angeles. Ainda tem o outro casal que apostou na derrota, contratou os profissionais e transita entre as histórias. Oscar de roteiro original (para Tarantino e Roger Avery), a dança de Travolta e Uma Thurman no Jack Rabbit Slim’s. Tarantino penou para fazer o filme, porque o roteiro era considerado muito ‘demente’. Pode até ser, mas o ‘excesso’ (de diálogos,. de referências e de violência) está na origem do sucesso.

Bastardos Inglórios

Tarantino pegou o título de um filme do italiano Enzo G. Castellari, que ama, mas o espírito é o de Robert Aldrich, a guerra suja de Os Doze Condenados. Duas tramas paralelas que terminam por fundir-se. Os soldados judeus, os Bastardos, que querem matar nazistas, e o plano de Shoshana para assassinar Hitler no escurinho do cinema. Um grande papel para Brad Pitt, o porrete de Eli Roth e o sadismo hilário do Cel. Landa/Christoph Waltz, que ganhou todos os prêmios de coadjuvante do ano.

Cães de Aluguel

O primeiro Tarantino ainda é o melhor, embora muita gente não vá concordar. Um grupo de homens de terno preto, identificados com nomes de cores, reúne-se para avaliar por que assalto não deu certo. E falam, falam, falam. Ecos de John Huston (O Segredo das Joias) e Stanley Kubrick (O Grande Golpe), a suspeita de que tem um traidor entre eles e uma cena de tortura que não perdeu a capacidade de chocar, malgrado todo o sangue que Tarantino fez jorrar na tela desde então. O elenco ‘all male’ é muito bom. Tim Roth, Harvey Keitel, Michael Madsen, Chris Penn, Steve Buscemi, Laurence Tierney, Randy Brooks, a voz de Steven Wright (decisiva) e... O próprio diretor, que tem seu momento como ator.