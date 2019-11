Os 10 melhores filmes de 2019 segundo a revista 'Time'

Dor e Glória, dirigido por Pedro Almodóvar, foi escolhido como o melhor filme de 2019 pela revista Time, que publicou nesta segunda-feira, 25, uma lista de dez longas-metragens - sem nenhum representante brasileiro - elaborada pelos editores.

Dor e Glória pode ser o filme mais resplandecente e comovente de Almódovar, um panorama de cores vibrantes e emoções ainda mais intensas", afirma o artigo.

A publicação ainda classifica o trabalho de Antonio Banderas, o ator protagonista, como "a atuação de sua vida", e descreve Penélope Cruz, que interpreta a mãe do personagem principal, como "radiante".

O segundo colocado na lista é O Irlandês, de Martin Scorsese, seguido por Era Uma Vez em... Hollywood, de Quentin Tarantino, que completa o pódio na terceira posição.

Na quarta posição aparece História de um Casamento, dirigido por Noah Baumbach e protagonizado por Scarlett Johansson e Adam Driver. O quinto lugar ficou com Adoráveis Mulheres, adaptação dirigida por Greta Gerwig do livro homônimo de Louisa May Alcott.

O sul-coreano Parasita, de Bong Joon-ho, um dos favoritos ao Oscar de melhor filme estrangeiro, ocupa o sexto lugar, à frente de Entre Facas e Segredos, de Rian Johnson.

Meu Nome é Dolemite, dirigido por Craig Brewer e protagonizado por Eddie Murphy, é o oitavo colocado da lista. Com Tom Hanks, Um Lindo Dia na Vizinhança, de Marielle Heller, aparece em nono, enquanto As Golpistas, de Lorene Scafaria, fecha a lista.

Os 10 melhores filmes de 2019 segundo a 'Time'