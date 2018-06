‘Onde Está Você, João Gilberto?’ abre hoje o 10º In-Edit

O filme que abre hoje no Cinesesc o 10.º In-Edit tem por título uma pergunta irrespondível: 'Onde Está Você, João Gilberto?' A localização física do mitológico fundador da bossa nova até pode ser encontrada. Mas saber onde, de fato, estará João Gilberto necessitaria de um GPS espiritual dos mais afinados. É mais ou menos essa busca do impossível e do inefável que motiva o documentarista francês Georges Gachot, homenageado na abertura do festival.

Justo tributo, por sinal. Gachot é um apaixonado pelo Brasil através da vertente cultural mais forte do País – a sua música popular. Onde Está Você, João Gilberto? é o quarto filme dedicado aos músicos e à música do Brasil. Maria Bethânia – Música É Perfume (2005), Nana Caymmi em Rio Sonata (2010) e O Samba (2014) também serão apresentados no quadro do festival.

Com Onde Está Você, João Gilberto?, Gachot encara seu personagem mais desafiador. Afinal, Bethânia, Nana e Martinho da Vila, mestre de cerimônias de O Samba, estão por aí, disponíveis para entrevistas e muito contentes de serem lembrados por um estrangeiro. João é arredio. Mais que isso: é um eremita contemporâneo, um anacoreta em tempos de redes sociais e autopromoção. Isolou-se do mundo e pouca gente consegue falar com ele.

O filme de Gachot tem origem no livro Ho-Ba-La-Lá – À Procura de João Gilberto, de Marc Fisher, editado no Brasil em 2011 pela Companhia das Letras. O texto é a história da busca obsessiva por um personagem que não deseja ser encontrado. E que trouxe ao Brasil o alemão que, até uma iluminadora viagem ao Japão, de João Gilberto sabia apenas ser intérprete de Garota de Ipanema.

“Um japonês me transmitiu o vírus”, conta Fischer em seu livro. Em Tóquio ele conheceu um certo Toshimitsu Aono, que mantinha em sua casa uma espécie de relicário de João Gilberto, com objetos, discos e fotografias. Um fanático. No centro do altar, erguia-se um LP, um velho bolachão de 33 rotações, com a foto de um homem com pulôver branco e mão no queixo – João. A capa é do seu primeiro álbum, Chega de Saudade. Mas o japonês não colocou na vitrola (sim, vitrola…) a faixa-título, de Tom Jobim & Vinicius de Moraes. Avançou com o braço do toca-discos até a faixa quatro do lado um: Ho-ba-la-lá, a onomatopeia que dá nome a uma das poucas composições de João Gilberto. A voz, o ritmo, o violão, a simplicidade cheia de sofisticação conquistaram o alemão. Teve uma epifania. E esta o trouxe ao Brasil e à busca desse alguém que não quer ser encontrado. O livro é o encantador relato dessa busca impossível. O cineasta segue os rastros deixados pelo escritor alemão, que se suicidou em 2011, aos 40 anos, sem ter ouvido João cantar para ele, como desejava.

Gachot segue as pistas deixadas por Fischer, talvez na ilusão de ser mais bem-sucedido que o alemão. Entra em contato até mesmo com Raquel Balassiano, a intérprete que havia ajudado Fischer e que ele chamava de “Watson” porque se considerava um Sherlock Holmes na pista de João Gilberto.

Fala com músicos como João Donato, Roberto Menescal e Marcos Valle. Conversa com Otávio Terceiro, amigo e empresário de João Gilberto. Ouve “Garrincha”, o cozinheiro da churrascaria Plataforma, que preparava e mandava entregar o prato favorito de João, um filé grelhado no sal grosso, com arroz maluco e farofa. Conversa com o barbeiro que corta o cabelo de João. E se diverte com Miúcha, ex-mulher de João e mãe da filha dos dois, a também cantora Bebel. Na conversa, Miúcha atende o celular e fala com o interlocutor de maneira animada. Desliga e diz para um perplexo Gachot: “Era o João, ele tem uma antena, sabe quando estão falando dele”.

As entrevistas de Gachot com João Donato, Marcos Valle e Roberto Menescal não são menos interessantes. Donato conta como os dois compuseram Minha Saudade. E, aproveitando o título da canção, diz sentir muita falta de João, refletindo sobre a vida que separa amigos e pessoas queridas.

Marcos Valle conta uma história interessante. Estava numa festa quando Almir Chediak o chamou ao telefone e disse que João Gilberto queria falar com ele. O compositor de Samba de Verão ouviu, encantado, João dizer do outro lado da linha que era seu fã e se podia cantar para ele algumas músicas do próprio Valle. “A festa para mim acabou ali. Fiquei só ouvindo o João cantar no telefone”, recorda.

Menescal conta que João lhe pediu umas camisas emprestadas para fazer a foto de capa de um dos seus discos e nunca mais as devolveu. “Era muito envolvente, precisei me afastar dele para poder seguir o meu próprio caminho”, diz o autor de canções fundamentais da bossa nova como O Barquinho, Você, Nós e o Mar e tantas outras.

Mas será o produtor Otávio Terceiro o guia seguro a conduzir Gachot a João Gilberto e assim realizar de maneira póstuma o sonho de Marc Fischer. Bom, pelo menos era o que Gachot esperava. O filme é delicioso e emocionante. Revela um amor estrangeiro pelas coisas do País como já não se observa no próprio Brasil.

Outros longas do festival:

Chavela

Doc sobre a cantora mexicana (nascida na Costa Rica) Chavela Vargas. Sua interpretação trágica chamou a atenção de Pedro Almodóvar, que relançou sua carreira no fim da vida

Inaudito

Título apropriado para um filme sobre o guitarrista Lanny Gordin, que com seu toque libertário exerceu influência sobre gente como Caetano e Gilberto Gil

Smetak

Doc sobre o músico suíço Walter Smetak, que chegou a Salvador em 1957 e se tornou um dos vetores da vanguarda baiana

My Life Story

Registro do show montado por Suggs, vocalista do Madness, para contar a história de sua vida, os primeiros anos de carreira e os altos e baixos da banda

Arthur Moreira Lima: Um Piano para Todos

Documentário sobre o excepcional pianista, que trabalha na democratização de sua arte