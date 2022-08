Olivia Newton-John, estrela de 'Grease', morre aos 73 anos

Morreu, na manhã desta segunda-feira, a atriz e cantora Olivia Newton-John, aos 73 anos. De acordo com uma nota da Fundação que leva seu nome, Olivia faleceu em seu racho na Califórnia, nos Estados Unidos, cercada por familiares e amigos.

O anúncio não cita a causa de sua morte, mas Olivia Newton-John lutou contra o câncer de mama por mais de 30 anos e se tornou uma referência graças à sua longa batalha contra a doença e seus esforços de caridade. "Olivia tem sido um símbolo de triunfos e esperança por mais de 30 anos compartilhando sua jornada com o câncer de mama", dizia o texto. "Sua inspiração de cura e experiência pioneira com plantas medicinais continuam com o Olivia Newton-John Foundation Fund, dedicado à pesquisa de plantas medicinais e câncer. Em vez de flores, a família pede que qualquer doação seja feita em sua memória para a Olivia Newton-John Fundo da Fundação."

Embora Olivia tenha desenvolvido sua carreira no show business como cantora, com sucessos como If Not for You, Let Me Be There e Have You Never Been Mellow, seu nome foi imortalizado em Hollywood estrelando ao lado de John Travolta no musical Grease.

Embora nunca tivesse conquistado a crítica, Olivia Newton-John acumulou hits e lançou álbuns que alcançaram o topo das paradas. Quatro de seus discos venderam mais de dois milhões de cópias cada. E, acima de tudo, era uma pessoa simpática.

Na fase inicial de sua carreira, esta cantora anglo-australiana seduziu os ouvintes com uma voz alta, flexível e aquecida por vibrato que combinava amigavelmente com o tipo de pop meio desmaiado que, em meados da década de 1970, muitas vezes passou por música country.

Seu desempenho nas paradas deixou isso claro. Ela marcou sete hits no Top 10 na parada Country da Billboard, dois dos quais se tornaram hits número 1 consecutivos em 1974 e 1975. Primeiro veio I Honestly Love You, uma declaração descaradamente sincera coescrita por Peter Allen e Jeff Barry, seguida por Have You Never Been Mellow, música escrita pelo produtor de muitos de seus maiores álbuns, John Farrar.

“I Honestly Love You” também ganhou dois dos quatro Grammys da cantora, como melhor gravação do ano e melhor performance vocal pop feminina.

/COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS