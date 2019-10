Olivia Newton-John lembra ter sido "costurada" em figurino de "Grease" que será leiloado

BEVERLY HILLS - A jaqueta e as calças de couro preto muito justas que Olivia Newton-John usou em “Grease” serão o destaque de um leilão a ser realizado nesta semana para ajudar a arrecadar dinheiro para o centro de tratamento de câncer da atriz na Austrália.

O figurino que marcou a transição da aluna recatada para a sensual Sandy Olson no dueto “You’re ​the One That I Want” com John Travolta no filme de 1978 deve obter até 200 mil dólares, segundo a casa de leilões Julien’s Auctions.“As calças têm um zíper quebrado, e tive que ser costurada nelas, porque foram feitas nos anos 1950”, contou Olivia, de 71 anos, à Reuters Television, antes do leilão.

A atriz e cantora britânica criada na Austrália, que luta contra um câncer de mama pela terceira vez, está vendendo mais de 500 itens. Entre eles estão seu roteiro original do filme, estimado em até 4 mil dólares, o vestido rosa que usou na pré-estreia de “Grease” em Los Angeles, avaliado entre 3 mil e 5 mil dólares, e uma jaqueta Pink Ladies personalizada que lhe foi presenteada pelo elenco e pela equipe do musical.

Embora tenha exigido muito tempo selecionar itens de toda a sua carreira para o leilão, tomar a decisão de vendê-los foi fácil.

“Percebi ao longo dos anos, especialmente quando você passa por muitas coisas, que não são as coisas que são importantes”, disse.

“Foi preciso vários meses para vasculhar caixas e contêineres de armazenamento. Mas foi uma empreitada divertida... no começo eu só ia leiloar a jaqueta e as calças de “Grease” para meu centro de câncer na Austrália, e depois cresceu a partir disso”.

O leilão acontecerá na Julien’s Auctions de Beverly Hills no sábado, e uma parcela do lucro irá para o centro.