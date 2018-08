"Olga" é indicado ao Oscar 2005 Olga, o filme de Jayme Monjardim, baseado na biografia homônima do jornalista e escritor Fernando Morais, foi escolhido o longa-metragem brasileiro que será indicado à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood para concorrer ao Oscar 2005, segundo divulgou hoje o secretário do Audiovisual Orlando Senna. Olga vai disputar uma das cinco vagas na categoria do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, na 77.ª cerimônia anual do prêmio que será em fevereiro. O filme que conta a história de Olga Benário (1908-1942), judia comunista, mulher de Luís Carlos Prestes, que foi presa e deportada grávida de sete meses pelo governo de Getúlio Vargas para a Alemanha de Hitler, foi escolhido entre nove produções por uma comissão composta por cineastas e produtores, entre eles, André Sturm, Carla Camurati, José Geraldo, Luiz Severiano Ribeiro e Paulo Caldas. Para eles, o filme reúne as melhores condições para ser aceito pela Academia e disputar a vaga. Olga traz Camila Morgado no papel de Olga Benario, Caco Ciocler, como Luís Carlos Prestes, Fernanda Montenegro interpretando a mãe de Prestes Dona Leocádia e Osmar Prado como o presidente Getúlio Vargas, entre outros. O filme concorreu com Benjamim, de Monique Gardenberg; Cazuza, o Tempo Não Para, de Sandra Werneck e Walter Carvalho; De Passagem, de Ricardo Elias; Garrincha - Estrela Solitária, de Milton Alencar Jr.; Narradores de Javé, de Eliane Caffé; O Outro Lado da Rua, de Marcos Bernstein; Pelé Eterno, de Anibal Massaini Neto; e Redentor, de Cláudio Torres. No ano passado, Carandiru, de Hector Babenco, foi escolhido para representar o Brasil, enquanto Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, foi indicado pela própria Academia e concorreu nas categorias de Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Edição e Melhor Fotografia. Veja trailer no site oficial de "Olga"