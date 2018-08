Oito filmes brasileiros na seleção do Oscar 2005 Já estão encerradas as inscrições dos filmes brasileiros que vão concorrer à seleção de uma vaga na 77.ª edição do Oscar, no ano que vem. A Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura recebeu as fichas de inscrição de oito filmes, mas vai aceitar novas inscrições, desde que tenham sido postadas na data limite, 1.º de setembro. O nome do filme escolhido será anunciado em 21 de setembro, quando a comissão de seleção se reunirá na sede do Ministério da Cultura, em Brasília, para escolher o longa-metragem nacional que será indicado para concorrer a uma das cinco vagas da categoria de Melhor Filme Estrangeiro da Premiação Anual da Academia Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. A comissão é formada por André Luiz Pompéia Sturm, Carla Camurati, José Geraldo Couto, Luiz Severiano Ribeiro Neto e Paulo Maurício Germany Caldas. Participam da seleção apenas os longa-metragens estreados entre 1.° de outubro de 2003 e 30 de setembro de 2004, em salas de exibição comercial. No ano passado nove filmes se inscreveram e Carandiru, de Hector Babenco, foi o escolhido pela Comissão para representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. Veja a lista dos filmes que já estão inscritos: Benjamim, de Monique Gardenberg; Cazuza, o Tempo Não Pára, de Sandra Werneck e Walter Carvalho; De Passagem, de Ricardo Elias; Garrincha - Estrela Solitária, de Milton Alencar Jr.; O Outro Lado da Rua, de Marcos Bernstein; Olga, de Jayme Monjardim; Pelé Eterno, de Anibal Massaini Neto; Redentor, de Cláudio Torres