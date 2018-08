Objetos pessoais de Katharine Hepburn serão doados Uma coleção de objetos pessoais da atriz Katharine Hepburn, que morreu em junho de 2003, aos 96 anos, serão doados ao grupo que premiou a atriz com quatro Oscars. A Academia de Ciências e Artes Cinematográficas recebeu milhares de fotografias, diversas cartas, cadernos de rascunhos e roteiros que Katharine guardou ao longo de sua carreira. A atriz arquivou meticulosamente objetos que documentavam sua vida e carreira, de mais de 60 anos. Oficiais da Academia disseram que a doação é uma das coleções mais completas sobre a carreira de qualquer artista. A coleção de cartas inclui numerosas correspondências com diretores, inclusive George Cukor, John Huston e David Lean. Também há materiais mostrando seu envolvimento com assuntos sociais e políticos, além dos relacionamentos com Cary Grant, Tennessee Williams, Laurence Olivier, JohnWayne, Henry Fonda, e, é claro, Spencer Tracy. Katharine foi indicada ao Oscar 12 vezes. Suas quatro vitórias são o recorde de estatuetas conseguida por um ator ou uma atriz. Depois de catalogada, a coleção será disponibilizada para pesquisadores.