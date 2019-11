O que você gostaria de perguntar para Juliette Binoche?

Juliette Binoche estará no Brasil, em Niterói, no Rio de Janeiro, no fim de semana que vem, dias 29 e 30.

LEIA TAMBÉM > Juliette Binoche vem ao Brasil como atração dos 30 anos da Imovision

A atriz francesa será a madrinha das comemorações dos 30 anos da distribuidora de filmes Imovision. Será sua primeira visita ao Brasil, e ela admite estar ansiosa. “É um país continental, com... Quantos mesmo? 250 milhões de habitantes? É muita gente, e ainda tem a Amazônia, como pulmão do mundo. Mas tenho de confessar que meu interesse pelo Brasil é muito mais pessoal. Lá atrás, nos 1800, um tataravô meu casou-se com uma brasileira, portanto, tenho sangue brasileiro. Isso foi há quase 200 anos, mas tenho muita curiosidade de saber se ainda existe algum Binoche no Brasil", revelou.

Na ocasião, a atriz francesa vai receber o Estado para um bate-papo, que será transmitido ao vivo pela página do Caderno 2 no Facebook, na sexta-feira, dia 8, às 16h. Embora, Juliette fale francês, o repórter Luiz Carlos Merten, que irá entrevistá-la, fará a tradução para o português. Assim, todos poderão acompanhar a entrevista ao vivo sem prejuízo do conteúdo. Os fãs de Juliette também podem participar, enviando perguntas para a atriz por meio do formulário abaixo.