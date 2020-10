O que ver nos cinemas em SP: 'Tenet', de Nolan, é a grande estreia

As salas de cinema em São Paulo seguem abertas para receber o público com todos os protocolos de segurança contra o coronavírus. Entre as estreias da semana está Tenet, o novo filme de Christopher Nolan (diretor de A Origem e Interestelar). O longa, que combina ação e ficção científica, foi adiado por meses e agora chega às telonas com a missão de salvar os cinemas brasileiros.

Tem também lançamentos nacionais, como o terror Cabrito, de Luciano de Azevedo; a comédia De Perto Ela Não É Normal, estrelada por Suzana Pires com participação de Ivete Sangalo e Angélica, e os documentários Faz Sol Lá Sim, de Claufe Rodrigues, e Família de Axé, da cineasta Tete Moraes.

Confira, a seguir, a programação cinematográfica em São Paulo de 29 de outubro a 4 de novembro.

*O complexo de cinema Pátio Paulista ainda não reabriu suas salas.

No drive-in

Com todos os ingressos esgotados na 44ª Mostra de Cinema, o filme brasileiro Casa de Antiguidades ganha exibição exclusiva no Belas Artes Drive-in, neste sábado (31), às 21h45. O longa, dirigido e roteirizado por João Paulo Miranda Maia, foi premiado no Festival de Chicago com o Roger Ebert Awards e também o único filme latino-americano a estar na seleção oficial de Cannes 2020.

Na trama, Cristovam (Antônio Pitanga) é um vaqueiro que busca melhores condições de vida. Sua jornada não é nada fácil e a hostilidade dos novos vizinhos afetam a saúde mental do homem. Sem saída, ele começa a reviver o passado para sobreviver no presente. Ingressos no site: www.cinebelasartes.com.br/drive-in

Mostras

Terror brasileiro

Até o dia 23 de novembro, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) promove a macaBRo – Horror Brasileiro Contemporâneo. A mostra exibe 44 produções de terror 100% brasileiras e contemporâneas lançadas entre 2015 e 2019. Destaque para o premiado Morto Não Fala, de Dennison Ramalho, apresentado em mais de 40 festivais no mundo e estrelado por Daniel de Oliveira, Fabíula Nascimento e Bianca Comparato. As exibições, que contam com longas e curtas-metragens, são gratuitas e online, mas algumas ficarão disponíveis por apenas 24 horas e com limite de visualizações no streaming darkflix.com.br/macabro. Além dos filmes, a macaBRo apresenta debates, palestras e cursos também online.

Estreias

Alice Guy-Blaché: a história não contada da primeira cineasta do mundo

Dir. Pamela B. Green. Com Evan Rachel Wood, Andy Samberg, Geena Davis. Alice Guy-Blaché foi a primeira mulher à frente da produção, roteiro e direção da história de Hollywood. Lançou seu primeiro filme aos 23 anos, em 1896, e produziu mais de mil ao longo da vida. 10 anos. 120 min. Espaço Itaú Augusta: 14h, 16h30, 19h, 21h30. Espaço Itaú Frei Caneca: 14h, 16h20, 18h40, 21h. Espaço Itaú Pompeia: 14h, 16h30, 19h, 21h20. Petra Belas Artes: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, dom., 20h; sáb., 20h30. Reserva Cultural: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, dom., 16h30, 19h20.

BTS: Break The Silence

Dir. Jun-Soo Park Com Nam-joon Kim, Seok-jin Kim, Suga. O filme mostra os melhores momentos da turnê mundial Love Yourself: Speak Yourself, da banda de k-pop Bangtan Boys, também conhecida como BTS. Também revela segredos de bastidores sobre cada um dos sete artistas. 12 anos. 91 min. Anália Franco: 15h20, 17h50, 20h20. Aricanduva: 15h20, 15h50, 16h30, 18h15, 19h, 20h15, 20h45. Boulevard Tatuapé: 15h20, 16h20, 17h45, 20h15. Center Norte: 15h20, 17h45, 20h15. Central Plaza: 15h20, 17h45, 20h15. Cidade Jardim: 15h20, 17h45, 20h15. Cidade São Paulo: 15h20, 15h50, 18h12, 20h15. Eldorado: 15h20, 16h, 17h45, 18h20, 20h15. Iguatemi: 15h20, 17h45; 5ª, sáb., dom., 20h15. Interlagos: 15h20, 16h20, 17h45, 18h45, 20h15. Jardim Pamplona: 15h45, 18h, 20h15. Jardim Sul: 18h20, 20h10. 2ª a 6ª: 17h50, 18h20, 20h10, 20h40. JK Iguatemi: 13h30, 15h45, 18h, 20h15. Lar Center: 17h45; 5ª, 6ª, dom., 2ª, 3ª, 4ª, 15h20; 5ª, 6ª, sáb., 20h15. Mais Shopping: 15h45, 18h, 20h15. Market Place: 15h20, 17h45, 20h15. Metrô Itaquera: 13h30, 15h45, 18h, 20h15. Metrô Santa Cruz: 15h20, 15h45, 17h45, 18h15, 20h51. Metrô Tatuapé: 15h20, 16h20, 17h45, 18h45, 20h15. Metrô Tucuruvi: 15h20, 17h45, 20h15. Mooca Shopping: 15h20, 17h45, 20h15. Pátio Higienópolis: 15h20, 17h45, 20h15. Raposo Shopping: 15h20, 17h45, 20h15. Santana Parque: 15h50, 18h30, 20h40. Shopping D: 15h20, 16h10, 17h05, 17h45, 18h40, 20h15; 3ª, 4ª, 5ª, 19h30. SP Market: 15h20, 16h10, 17h, 17h45, 18h20, 19h, 20h15. Tietê Plaza Shopping: 15h20, 15h50, 16h45, 17h45, 18h15, 19h30, 20h15. Villa Lobos: 15h20, 17h45, 20h15. West Plaza: 15h20, 16h, 17h45, 20h15.

Cabrito

Dir. Luciano de Azevedo. Com Samir Hauaji, Pri Helena, Nino de Barros. Em uma mistura de terror e fantasia, um homem é assombrado por sua relação com os pais enquanto tenta formar uma família ideal. 18 anos. 70 min. Penha: 21h45.

De Perto Ela Não é Normal

Dir. Cininha de Paula. Com Suzana Pires, Cristina Pereira, Marcos Caruso. Suzie é uma mulher de 40 anos que não se parece em nada com a menina sensível e criativa que foi quando criança. Agora, ela tenta se reencontrar consigo mesma apesar de toda a pressão social. 14 anos. Espaço Itaú Frei Caneca: 14h20, 16h50, 20h50. Espaço Itaú Pompeia: 16h20, 14h50, 21h10.

Família de Axé

Dir. Tete Moraes. O documentário tem como protagonista Alberto Ribeiro Santana, Pai de Santo baiano, e mostra um outro olhar sobre festas, rituais, culinária e dança do povo que luta para manter viva a cultura dos seus ancestrais africanos. Livre. 77 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 19h.

Faz Sol Lá Sim

Dir: Claufe Rodrigues. O documentário mostra a tradição de mais de um século das bandas filarmônicas da cidade histórica de Marechal Deodoro, Alagoas. Os grupos musicais são comandados principalmente por militares aposentados e moldam o estilo de vida da comunidade. 10 ano. 78 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 18h50.

Os Melhores Anos de Uma Vida

Dir. Claude Lelouch. Com Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Souad Amidou. Jean-Louis e Anne se reencontram depois de 50 anos longe um do outro. Embora ele não se lembre do romance dos dois por estar perdendo a memória, sente algo diferente por ela. 14 anos. 90 min. Petra Belas Artes: sáb., 18h. Reserva Cultural: sáb., 15h.

Aos Olhos de Ernesto

Dir. Ana Luiza Azevedo. Com Jorge Bolani, Gabriela Poester, Jorge d'Elia. Um fotógrafo uruguaio tenta disfarçar que está perdendo a visão por conta da velhice. Mas é justo nessa fase da vida que ele descobre possibilidades incríveis. 12 anos. 123 min. Espaço Itaú Augusta: 16h10, 21h. Espaço Itaú Frei Caneca: 14h.

Possessão: O Último Estágio

Dir. Pearry Reginald Teo. Com Robert Kazinsky, Peter Jason. Depois de matar um menino na tentativa de exorcizá-lo, Padre Lambert passou oito anos na cadeia. Agora, ele quer se redimir: tentará salvar Joel Clarke de uma possessão diabólica, mesmo sem saber das consequências. 12 anos. 87 min. Anália Franco: sáb., dom., 14h55. Aricanduva: 2ª, 6ª, sáb., dom., 20h40. Center 3: 2ª, 6ª, sáb., dom., 18h30, 20h40. Ibirapuera: 2ª, 6ª, sáb., dom., 17h50, 20h40. Interlagos: 2ª, 6ª, sáb., dom., 19h30. Jardim Sul: sáb., dom., 17h45. Marabá: 2ª, 6ª, sáb., dom., 16h20, 18h30, 20h. Metrô Tatuapé: 2ª, 6ª, sáb., dom., 19h30. Plaza Sul: 2ª, 6ª, sáb., dom., 21h20; 18h30, 20h. Santana Parque: sáb., dom., 17h. Shopping D: 2ª, 6ª, sáb., dom., 19h30. SP Market: 2ª, 6ª, sáb., dom., 19h40.

Tel Aviv em Chamas

Dir. Sameh Zoabi. Com Kais Nashif, Lubna Azabal. Salam é um palestino que trabalha na produção da popular novela árabe Tel Aviv em Chamas. Em sua rotina, ele passa pela fronteira entre Israel e Palestina. É aí que conhece o General israelense Assi, que passa a chantagear Salam para que mude o roteiro do programa. 12 anos. 100 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 16h30, 21h. Espaço Itaú Pompeia: 19h10, 21h30. Jardim Pamplona: 16h45. Kinoplex Itaim: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h40; 4ª, 20h30; Petra Belas Artes: 16h20, 18h50. Reserva Cultural: 18h30.

Tenet

Dir. Christopher Nolan. Com John David Washington, Kenneth Branagh, Robert Pattinson. Um agente da CIA conhecido como O Protagonista precisa impedir que Andrei Sator, um oligarca russo, comece a Terceira Guerra Mundial. Para isso, O Protagonista recebe uma arma de fogo capaz de fazer o tempo correr ao contrário. 14 anos. 150 min. Anália Franco: 16h, 17h, 18h30, 19h30, 20h30. Aricanduva: 15h, 15h40, 18h30, 19h10. Boa Vista: 14h40, 15h50, 16h50, 19h, 20h, 21h. Boulevard Tatuapé: 15h, 15h40, 18h30, 19h10. Cantareira Norte Shopping: 15h, 15h20, 17h, 18h, 18h20, 20h, 21h. Center 3: 15h40, 17h10, 18h50, 20h20; 2ª, sáb., dom., 14h. Center Norte: 15h40, 16h15, 19h10, 19h45. Central Plaza: 14h50, 15h40, 17h, 18h30, 19h10. Cidade Jardim: 15h, 15h40, 16h15, 17h20, 18h30, 19h10, 19h45. Cidade São Paulo: 15h10, 15h40, 16h30, 18h40, 19h10, 20h. Eldorado: 15h, 15h40, 16h10, 17h40, 18h10, 18h40, 19h10, 19h40.Espaço Itaú Augusta: 14h, 17h, 20h. Espaço Itaú Frei Caneca: 13h30, 14h, 16h30, 17h, 19h30, 20h. Espaço Itaú Pompeia: 13h30, 14h, 14h30, 16h30, 17h, 17h30, 19h30, 20h, 20h30. Ibirapuera: 15h, 16h10, 17h10, 18h10, 19h20, 20h20. Iguatemi: 15h10, 15h40, 16h20, 17h20, 18h, 18h40, 19h10 . Interlagos: 15h, 15h40, 17h20, 18h30, 19h10. Itaim Paulista: 14h30, 17h30, 20h30. Jardim Pamplona: 14h, 17h15, 19h30, 20h30. Jardim Sul: 15h30, 16h30, 19h, 19h30, 20h. JK Iguatemi: 13h, 14h, 16h15, 17h45, 19h30, 20h30. Kinoplex Itaim: 16h30, 17h30, 20h, 21h; 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 19h20. Kinoplex Parque da Cidade: 2ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 17h10, 20h30; 5ª, 6ª, sáb., 17h40, 21h; 2ª, dom., 16h40, 19h30, 20h. Kinoplex Vila Olímpia: 16h40, 17h40, 20h, 21h; 2, sáb., dom., 19h30; 2, 5, sáb., dom., 19h; 3, 4, 6, 19h30. Lapa: 16h, 19h30. Lar Center: 15h, 18h30, 19h10; 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, sáb., dom., 15h40.Mais Shopping: 14h, 16h45, 17h15, 20h30. Marabá: 15h40, 17h10, 18h50, 20h20. Market Place: 15h, 15h40, 16h15, 17h, 17h40, 18h30, 19h10, 19h45. Metrô Itaquera: 14h, 17h15, 19h30, 20h30. Metrô Santa Cruz: 15h, 15h40, 16h20, 17h, 18h30, 19h10, 19h45. Metrô Tatuapé: 15h05, 15h40, 17h, 19h10, 18h30. Metrô Tucuruvi: 15h10, 15h40, 17h20, 18h30, 19h10. Mooca Shopping: 15h, 15h40, 16h15, 18h20, 19h10, 19h45.Morumbi: 16h, 17h, 17h30, 18h, 19h15, 19h30, 20h15, 20h45, 21h15. Pátio Higienópolis: 15h10, 15h40, 16h10, 18h40, 19h10, 19h40. Penha: 15h50, 16h50, 19h, 20h, 21h; 2ª, sáb., dom., 14h45. Petra Belas Artes: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, dom., 15h, 16h, 19h10, 19h40; sáb., 14h30. Plaza Sul: 14h50, 17h10, 18h10, 19h20, 20h20. Raposo Shopping: 14h50, 15h40, 18h30, 19h10. Reserva Cultural: 18h. Santana Parque: 15h30, 16h30, 19h, 19h30, 20h. Shopping D: 15h05, 15h40, 17h15, 18h30, 19h10. SP Market: 14h50, 15h40, 17h15, 18h30, 19h10. Splendor Paulista: 16h40, 17h40, 19h50. Tietê Plaza Shopping: 15h, 15h40, 18h30, 19h10, 19h45. Villa Lobos: 15h, 15h40, 16h15, 17h20, 19h10, 18h30, 19h45. West Plaza: 15h40, 16h15, 18h30, 19h10, 19h40.

Transtorno Explosivo

Dir. Nora Fingscheidt. Com Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide. Benni é uma menina de 9 anos considerada uma "destruidora de sistemas" por todos os serviços de proteção infantil. Ela quer voltar para sua mãe, mas Bianca tem medo da própria filha. 12 anos. 119 min. Reserva Cultural: sáb., 19h20.

Em cartaz

40 Dias – O Milagre da Vida

Dir. Cary Solomon, Chuck Konzelman. Com Ashley Bratcher, Brooks Ryan. Abby Johnson é diretora de uma clínica de reprodução assistida e defende o direito da mulher sobre suas escolhas reprodutivas. Porém, essa convicção é abalada quando ela é chamada para dar assistência a um aborto. 16 anos. 110 min. Metrô Santa Cruz: 15h55.

As Faces do Demônio

Dir. Hong-seon Kim. Com Seong-woo Bae, Dong-il Sung. Gang-Goo e Myung-Joo são casados e têm três filhos. Quando eles se mudam para um novo lar, um espírito maligno se torna mais um membro da família. 16 anos. 113 min. Aricanduva: 15h50, 18h45. Espaço Itaú Pompeia: 16h, 21h. Mais Shopping: 20h.

Apocalipse Now – Final Cut

Dir. Francis Ford Coppola. Com Martin Sheen, Robert Duvall. O Capitão Willard recebe a difícil missão de matar o comandante das Forças Especiais, Coronel Kurtz, que se refugiou nas selvas do Camboja, onde comanda um exército de fanáticos. Nessa versão, Coppola adicionou novas cenas. 16 anos. 183 min. Petra Belas Artes: 16h.

Breve Miragem do Sol

Dir. Eryk Rocha. Com Barbara Colen, Fabricio Boliveira. Recentemente divorciado, Paulo começa a trabalhar como taxista para poder arcar com a pensão do filho. Vivendo na noite, ele encontra Karina, que traz a paz de volta para sua vida. 14 anos. 100 min. Espaço Itaú Pompeia: 14h.

Cicatrizes

Dir. Miroslav Terzic. Com Snezana Bogdanovic. Ana desconfia que seu filho, dado como morto ao nascer, foi vendido para um esquema de adoção vigente na Sérvia. 12 anos. 98 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 17h50.

Como Cães e Gatos 3: Peludos Unidos!

Dir. Sean McNamara. Com Melissa Rauch e Max Greenfield. Um vilão de asas está prestes a provocar uma guerra entre cães e gatos do mundo todo. Cabe ao cão Roger e a gata Gwen a missão de impedir que o plano maligno se concretize. Livre. 84 min. Anália Franco: 2ª a 6ª: 14h55. Boa Vista: 2ª, sáb., dom.: 14h30. 3ª, 4ª, 5ª, 6ª: 16h. Cantareira Norte Shopping: 15h10. Central Plaza: 14h30. Espaço Itaú Frei Caneca: 13h30, 16h. Espaço Itaú Pompeia: 14h30, 17h.Ibirapuera: 2ª, 6ª, sáb., dom.,14h30. Itaim Paulista: 14h. Jardim Pamplona: 14h15. Jardim Sul: 15h. JK Iguatemi: 14h30. Kinoplex Vila Olímpia: 2ª, sáb., dom., 17h10. Mais Shopping: 14h30. Metrô Itaquera: 16h. Plaza Sul: 2ª, 6ª, sáb., dom., 15h10. Penha: 17h30; sáb., dom., 15h20, 17h30. Santana Parque: 2ª a 6ª: 17h.

Doce Entardecer na Toscana

Dir. Jacek Borcuch. Com Kasia Smutniak, Vincent Riotta. Um violento ataque terrorista abala Roma, o que provoca o acirramento do xenofobismo na Itália. Em meio aos acontecimentos, a poeta Maria Linde é convidada para receber uma homenagem e faz um discurso em defesa dos refugiados. 16 anos. 96 min. Espaço Itaú Augusta: 14h, 18h40. Espaço Itaú Frei Caneca: 13h30, 20h. Espaço Itaú Pompeia: 16h20, 18h40, 21h.

É Doce!

Dir. Ute von Münchow-Pohl. Com Jella Haase e Leon Seidel. Os gnomos Elfie, Buck e Kipp decidem interagir com o mundo dos humanos quando conhecem um confeiteiro que está prestes a perder sua loja. Eles se unem para salvar o estabelecimento. Livre. 78 min. Aricanduva: 17h45. Ibirapuera: 3ª, 4ª, 5ª, 18h30; 2ª, 6ª, sáb., dom., 16h40, 18h40. Pátio Higienópolis: 15h. Plaza Sul: 2ª, 6ª, sáb., dom., 16h, 17h50; 3ª, 4ª, 5ª, 18h40. Splendor Paulista: 2ª, sáb., dom., 14h40.

A Fraternidade é Vermelha

Dir. Krzysztof Kieślowski. Com Irène Jacob, Jean- Louis Trintignant, Jean-Pierre Lorit. Depois de atropelar o cachorro de um juiz aposentado, uma jovem modelo faz amizade com ele. Os dois começam uma relação estranha. 12 anos. 98 min. Reserva Cultural: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, dom., 15h.

Honeyland

Dir. Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov. O documentário mostra o método de uma apicultora da Macedônia que respeita a regra de que é recomendável pegar apenas metade do mel de uma colmeia e deixar o restante para as abelhas. Esse equilíbrio que ela prega é ameaçado por novos profissionais que chegam à região. Livre. 85 min. Espaço Itaú Pompeia: 14h.

A Ilha da Fantasia

Dir. Jeff Wadlow. Com Michael Peña, Maggie Q. Visitantes chegam a uma ilha repleta de magia no meio do Oceano Pacífico que oferece a possibilidade de realizar desejos de seus frequentadores. Porém, nem sempre eles acontecem como esperado. 14 anos. 110 min. Boa Vista: 18h30. Aricanduva: 17h30, 20h20. Boulevard Tatuapé: 18h45. Cantareira Norte Shopping: 17h20. Center 3: 2ª, 6ª, sáb., dom., 16h10. Center Norte: 20h. Central Plaza: 16h15. Eldorado: 16h40. Interlagos: 16h40; 3ª, 4ª, 5ª, 19h30. Itaim Paulista: 18h. Lapa: 20h. Mais Shopping: 17h e 19h45. Marabá: 14h50. Market Place: 20h30. Metrô Itaquera: 18h30, 21h10.Metrô Santa Cruz: 20h30. Metrô Tatuapé: 3ª, 4ª, 5ª, 15h30; 6ª, sáb., dom., 2ª, 16h40. Metrô Tucuruvi: 20h. Mooca Shopping: 20h30. Plaza Sul: 16h50. Penha: 20h15. Raposo Shopping: 18h35. Santana Parque: 18h30. Shopping D: 20h. SP Market: 15h15. Tietê Plaza Shopping: 20h30.

A Jornada

Dir. Alice Winocour. Com Eva Green, Matt Dillon. Uma astronauta francesa recebe a missão de viajar para o espaço com outros dois homens. Antes mesmo da partida, ela precisa lidar com as dificuldades de ser mãe e mulher em uma profissão majoritariamente masculina. 14 anos. 108 min. Cidade Jardim: 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, sáb., dom., 20h30. Espaço Itaú Pompeia: 13h30. Pátio Higienópolis: 20h25.

Magnatas do Crime

Dir. Guy Ritchie. Com Matthew McConaughey, Hugh Grant. Um traficante graduado em Oxford usa seus conhecimentos para criar um império da maconha. Quando ele tenta vendê-lo para um bilionário, uma série de acontecimentos dificultam a negociação. 16 anos. 113 min. Eldorado: 19h20. Espaço Itaú Pompeia: 18h30. JK Iguatemi: 16h30. Villa Lobos: 19h30.

A Maldição do Espelho

Dir. Aleksandr Domogarov. Com Angelina Strechina, Tatyana Kuznetsova. O fantasma da Rainha de Espadas ressurge depois que alunos de um colégio interno fazem sua invocação em frente ao espelho. A atitude pode custar suas almas. 16 anos. 84 min. Penha: 19h40. SP Market: 17h30; 3ª, 4ª, 5ª, 19h40. Metrô Tatuapé: 19h50.

A Melhor Juventude - Partes 1 e 2

Dir. Marco Tulio Giordana. Com Adriana Asti, Alessio Boni. Quarenta anos de história italiana são revistos a partir da vida de dois irmãos com personalidades bem diferentes. 18 anos. 187 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 14h10, 18h40.

Os Novos Mutantes

Dir. Josh Boone. Com Alice Braga, Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton. Cinco jovens mutantes exploram seus poderes e lidam com traumas do passado. Eles estão presos em uma instituição misteriosa, onde a Dra. Cecilia Reyes promete ajudá-los. Apesar disso, fenômenos estranhos começam a acontecer. 14 anos. 93 min. Anália Franco: 16h30, 17h30, 19h. Aricanduva: 16h, 16h45, 18h40, 19h30; 3ª, 4ª, 5ª, 20h40.Boa Vista: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª: 17h, 18h10, 19h15, 20h20 21h30. Sáb., dom.: 14h50, 17h, 18h10, 19h15, 20h20, 21h30. Boulevard Tatuapé: 18h, 20h40 . Cantareira Norte Shopping: 15h30, 17h40, 19h50, 21h40, 22h. Center 3: 17h30, 20h. Center Norte: 17h30. Central Plaza: 15h, 16h40, 17h30, 19h30, 20h. Cidade Jardim: 16h40, 19h30. Cidade São Paulo: 17h35, 20h30, 20h40. Eldorado: 19h30, 20h40. Espaço Itaú Frei Caneca: 13h30, 16h, 18h30, 21h. Espaço Itaú Pompeia: 15h, 17h30, 20h. Ibirapuera: 15h20; 3ª, 4ª, 5ª, 20h. Iguatemi: 15h; 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 20h10. Interlagos: 17h10, 19h45. Itaim Paulista: 16h, 18h20, 20h40. Jardim Pamplona: 15h, 17h30, 20h. Jardim Sul: 16h20, 18h50. JK Kinoplex Itaim: 17h50. Kinoplex Parque da Cidade: 2ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 17h40, 20h. Kinoplex Vila Olímpia: 17h20, 19h50. Lar Center: 6ª, 15h40; sáb.,15h10; 2ª, 3ª, 4ª, dom., 20h10. Mais Shopping: 16h, 18h30, 21h. Marabá: 17h30; 2ª, 6ª, sáb., dom., 20h40; 2ª, 3ª, 5ª, 20h. Market Place: 14h50, 16h40, 19h30, 20h40. Metrô Itaquera: 15h, 17h, 17h30, 20h. Metrô Santa Cruz: 17h05, 18h40, 19h35, 20h40. Metrô Tatuapé: 14h50, 17h30, 20h05; 3ª, 4ª, 5ª, 18h20. Metrô Tucuruvi: 16h45, 19h30. Mooca Shopping: 16h40, 19h30. Morumbi: 15h50, 17h15, 18h15, 20h45, 21h. Pátio Higienópolis: 17h15, 20h. Raposo Shopping: 15h, 17h30, 17h, 20h. Plaza Sul: 20h40; 3ª, 4ª, 5ª, 16h; 2ª, 6ª, sáb., dom., 15h40, 17h30. Penha: 21h; 2ª a 6ª, 15h50, 16h50, 19h, 20h; 2ª, sáb., dom., 14h45; 15h50, 16h50, 19h, 20h. Santana Parque: 17h30, 20h20. Shopping D: 16h40, 19h45. Splendor Paulista: 15h; 3ª, 4ª, 5ª, 20h50. SP Market: 15h, 16h45, 19h30, 20h. Tietê Plaza Shopping: 17h, 20h40. Villa Lobos: 16h40, 20h30. West Plaza: 15h30, 17h, 18h, 20h05.

O Roubo do Século

Dir. Daniel Winograd. Com Guillermo Francella, Diego Peretti. Os atiradores do Grupo Falcon realizam o que é considerado um dos maiores e mais planejados assaltos a bancos da história da Argentina. 16 anos. 114 min. Center 3: 15h. Espaço Itaú Frei Caneca: 21h. Iguatemi: 19h50. Jardim Pamplona: 17h. Kinoplex Itaim: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom. 20h30; JK Iguatemi: 17h e 20h. Reserva Cultural: 15h30.

Scooby – O Filme

Dir. Tony Cervone. Scooby-Doo e sua turma – o amigo Salsicha e os detetives Fred, Velma e Daphne – se unem para investigar as histórias mais assustadoras Livre. 95 min. Anália Franco: 15h40. Aricanduva: 15h30, 16h30, 18h10, 19h10. Boa Vista: 16h30, 18h45. Boulevard Tatuapé: 15h10. Cantareira Norte Shopping: 2ª a 6ª, 15h20, 16h, 18h; sáb. e dom., 14h, 16h, 18h. Center Norte: 15h. Central Plaza: 17h15, 19h45. Cidade Jardim: 15h30, 18h. Eldorado: 15h10, 16h25. Espaço Itaú Pompeia: 13h30, 16h e 18h30. Ibirapuera: 14h50. Itaim Paulista: 16h. Interlagos:15h30, 18h. Jardim Sul: 17h05. Jardim Pamplona: 14h30. JK Iguatemi: 14h10. Kinoplex Parque da Cidade: 2ª e dom., 17h; sáb., 17h20. Lapa: 17h30; sáb., dom., 15h. Mais Shopping: 14h15, 17h. Marabá: 15h. Market Place: 15h30, 18h. Metrô Itaquera: 14h15, 16h45, 19h15. Metrô Santa Cruz: 16h30, 19h. Plaza Sul: 3ª, 4ª, 5ª, 15h; 2ª, 6ª, sáb., dom., 19h40. Penha: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 17h15, 19h30; sáb. e dom., 15h, 17h15, 19h30. Metrô Tatuapé: 14h45, 17h15. Metrô Tucuruvi: 15h, 17h30. Mooca shopping: 15h30, 18h. Morumbi: 15h40. Pátio Higienópolis: 17h55. Raposo Shopping: 16h. Shopping D: 15h, 17h30. SP Market: 16h20, 18h50. Santana Parque: 16h. Tietê Plaza Shopping: 15h10, 18h. Villa Lobos: 15h30, 18h. West Plaza: 16h50, 19h20.

O Segredo: Ouse Sonhar

Dir. Andy Tennant. Com Katie Holmes, Josh Lucas. Uma viúva com três filhos contrata um trabalhador para consertar os estragos que uma grande tempestade causou em sua casa. O que ela não sabe é que ele vai lhe dar uma nova perspectiva de vida. 10 anos. 107 min. Kinoplex Vila Olímpia: 2ª, 5ª, sáb., dom., 16h25; 3ª, 4ª, 6ª, 17h.

A Verdadeira História de Ned Kelly

Dir. Justin Kurzel. Com Russel Crowe, George Mackay, Essie Davis. Inspirado na história do criminoso australiano Ned Kelly, o filme mostra a perspectiva do rebelde que liderava uma gangue contra as autoridades locais na década de 1870. 16 anos. 125 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 18h30. Espaço Itaú Pompeia: 20h50. JK Iguatemi: 19h20. Jardim Pamplona: 19h50.

Viver Para Cantar

Dir. Jhonny Ma. Com Zhao Xiaoli, Liu Min. Um grupo de teatro vive e atua em uma pequena cidade na China. Quando os integrantes recebem o aviso de demolição do teatro, eles passam a procurar um novo espaço para continuar com as apresentações. 12 anos. 100 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 15h40.