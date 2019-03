O que já sabemos de 'Vingadores: Ultimato', quarto filme da saga

A Marvel divulgou o trailer do filme Vingadores: Ultimato, que estreia dia 25 de abril nos cinemas. Quarto volume da saga, o longa traz os heróis sobreviventes, agora reunidos para salvar a humanidade do vilão Thanos.

“Custe o que custar”, frase tão presente no trailer, indica que os super poderosos não vão medir as consequências para derrotar o Titã Louco e restaurar a ordem do universo.

Muito se especula sobre o enredo a partir do que foi exibido no trailer. O Estado separou quatro pontos daquilo que já se sabe sobre o filme:

1. O novo uniforme do time

Uma das últimas cenas do trailer traz os super-heróis reunidos (e altamente concentrados). Todos vestem uma espécie de uniforme, de detalhes brancos, vermelhos e pretos, o que dá a entender que estão partindo juntos para uma missão.

2. O Homem de Ferro está de volta à Terra

Tony Stark, personagem de Robert Downey Jr, é visto na cena em que todos utilizam o mesmo uniforme. Sugere-se, portanto, que o Homem de Ferro conseguiu voltar à Terra para ajudar no combate a Thanos.

3. O Homem-Formiga também está de volta

Scott Lang, interpretado pelo ator Paul Rudd, é visto voltando ao QG dos Vingadores, indicando que o Homem-Formiga conseguiu escapar do Reino Quântico - o que não se sabe, claro, é como isso aconteceu.

4. O Capitão América voltará a usar seu escudo

No trailer, Steve Rogers, o Capitão América, interpretado por Chris Evans, é visto com sua máscara, enquanto aperta seu velho escudo de Vibranium, que havia abandonado no filme Capitão América: Guerra Civil.

Os três volumes anteriores:

Outros três volumes dos Vingadores já estiveram no cinema e foram sucessos de bilheteria. O Estado conta um pouco de cada um dos anteriores a Vingadores: O Ultimato.

1. Os Vingadores (2012)

O primeiro filme da saga traz personagens famosos da Marvel como Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), Capitão América (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Gavião Arqueiro (Jeremy Renner) e Viúva Negra (Scarlett Johansson) na luta contra o deus Loki (Tom Hiddleston), que retornou à Terra enviado pelos chitauri, uma raça alienígena que pretende dominar os humanos.

2. Vingadores: Era de Ultron (2015)

Nesse volume, a equipe de super-heróis se une para combater Ultron (voz de James Spader), um arquivilão que surge como um erro de um sistema de inteligência artificial, a priori concebido para cuidar da paz mundial.

3. Vingadores: Guerra Infinita (2018)

Thanos (Josh Brolin) chega à Terra para conseguir dominá-la e comandar toda a realidade. Os maiores heróis precisam mais uma vez se unir - superando até mesmo brigas internas - para travar a batalha. O longa rendeu mais de 2 bilhões de dólares em bilheteria.

Vingadores: O Ultimato

Confira o trailer de Vingadores: O Ultimato, que estreia em 25 de abril.