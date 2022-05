O que esperar de ‘Avatar 2’, sequência do sucesso de James Cameron

Foi em 2009 que Avatar se tornou um sucesso absoluto, passando da marca de US$ 2 bilhões de receita ao redor do mundo e se tornando, assim, o primeiro no ranking das maiores bilheterias globais. Treze anos se passaram e a sequência desse grande sucesso finalmente está começando a ver a luz do dia: Avatar: O Caminho da Água ganhou os seus primeiros detalhes de trama, assim como imagens, trailer e uma data oficial de estreia.

Qual a história de ‘Avatar 2’?

Ainda que poucos detalhes tenham sido revelados, com um trailer que traz mais imagens a serem apreciadas do que uma linha narrativa coesa, Avatar: O Caminho da Água deve trazer a mesma temática de seu antecessor: sustentabilidade, sociedade e meio ambiente. Segundo informações preliminares divulgadas pelo produtor Jon Landau para a Entertainment Weekly, temas caros ao diretor James Cameron (Titanic) voltam à cena.

“No final, as sequências são uma história sobre a família, e as distâncias que os pais percorrem para manter a família unida e protegida. Eu sempre digo que os filmes de [Cameron] têm temas universais. Realmente, não há tema mais universal do que a família”, explicou o produtor, quando questionado sobre o que está programando para as sequências -- vale lembrar que a 20th Century Studios encomendou quatro sequências no total.

Para Avatar 2, a trama segue esse tom ao contar a história de Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoë Saldaña), que vivem com sua nova família no planeta Pandora. Quando uma ameaça familiar retorna, Jake precisa unir forças com Neytiri e o exército Na’vi para proteger seu planeta e sua família. Além dos dois, o filme deve contar com o retorno de Stephen Lang e, apesar da personagem ter morrido no primeiro filme, Sigourney Weaver.

Por fim, James Cameron, que dirigiu o primeiro longa-metragem e é o nome por trás de filmes como Titanic e O Exterminador do Futuro, retorna para a cadeira de diretor.

Novos atores, novas tecnologias

Apesar do retorno de todo o elenco, Avatar: O Caminho da Água também traz novos nomes no elenco, ainda com papéis não revelados. Dentre outros, estão Cliff Curtis, CCH Pounder, Joel David Moore, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi e, o maior nome da nova leva de atores, Kate Winslet, protagonista do segundo maior sucesso de Cameron, Titanic.

Além disso, assim como aconteceu no primeiro filme, que trouxe uma tecnologia 3D de ponta, é esperado que Avatar: O Caminho da Água apresente inovações. No início, era cogitada a possibilidade de assistir ao filme em 3D sem a necessidade do uso dos óculos. No entanto, recentemente, exibições do longa frustraram essa expectativa com o filme.

Ainda assim, é esperado que a produção tenha sequências que aumentem a quantidade de quadros de 48 quadros por segundo (fps) para algo em torno de 120 fps. Isso deve aumentar a qualidade de cenas, fazendo com que se tornem mais vivas, reais e imersivas.

Nos bastidores, uma das principais novidades foram cenas filmadas em piscinas, com os atores submersos -- Kate Winslet bateu um recorde de Tom Cruise no cinema, ao passar 7 minutos e 14 segundos submersa contra 6 minutos do ator de Missão: Impossível - Nação Secreta. Com isso, espera-se mais movimentos realistas em sequências debaixo d’água.

Quando estreia ‘Avatar 2’?

A 20th Century Fox bateu o martelo, depois de muitas incertezas, para o lançamento em 15 de dezembro de 2022.

Vale lembrar, porém, que a sequência de Avatar teve muitas idas e vindas, com sete adiamentos. O longa estava previsto para 2014, mas o diretor James Cameron logo disse que precisava de mais um tempo. Depois, foi sendo empurrado ano a ano até chegar em dezembro de 2021, que parecia ser uma data final inviolável. Só que a pandemia veio.

Com isso, Cameron anunciou que a previsão de lançamento era para dezembro de 2022 — jogando Avatar 3 para 20 de dezembro de 2024, Avatar 4 para 18 de dezembro de 2026 e Avatar 5 para 22 de dezembro de 2028. Ainda que nada seja realmente seguro no universo da franquia, porém, vale dizer que o diretor filmou o terceiro filme simultaneamente com Avatar: O Caminho da Água. Resta saber se não haverá outra pedra no caminho.