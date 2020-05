O que é a Cinemateca Brasileira?

A Cinemateca Brasileira é a mais antiga instituição de cinema do País, responsável pela preservação do maior acervo audiovisual da América Latina. Exerce também atividades de restauro e preservação da produção cinematográfica nacional, cujo acervo conta com cerca de 245 mil rolos de filmes, entre longas, curtas e cinejornais.

Ainda compõe o patrimônio da entidade cerca de 1 milhão de documentos relacionados à área do audiovisual, como livros, roteiros, periódicos, recortes de imprensa, documentos pessoais doados, cartazes, fotografias e desenhos.

A instituição é desde 2018 gerida pela Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp), embora os contratos do governo federal com a Acerp estejam suspensos ou em estado de indefinição, num processo que também envolve o Ministério da Educação.

A Cinemateca possui registros raríssimos, como a coleção de imagens da extinta TV Tupi, primeira emissora brasileira, inaugurada em 1950, que a instituição herdou em 1985 – são nada menos que 180 mil rolos de filmes em 16 milímetros com reportagens históricas dos telejornais da época.

A trajetória da Cinemateca Brasileira confunde-se com a história da cultura cinematográfica brasileira. Surge em 1940 como Clube de Cinema de São Paulo, tem como fundadores jovens estudantes da USP, que se tornariam marcos da cultura do País: Paulo Emilio Salles Gomes, Décio de Almeida Prado e Antonio Candido.

Durante algum tempo, a Cinemateca funcionou como anexo do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), formando a Filmoteca do Museu. Filiada à Fiaf (Fédération Internationale des Archives du Film), a instituição lutava com dificuldades para se manter. Em 1984 foi incorporada ao Ministério da Cultura. A atual sede, no antigo matadouro da cidade, foi cedida pela Prefeitura de São Paulo em 1992, e a Cinemateca começou a mudar-se para lá durante a gestão de Thomaz Farkas.

Desde 1978, quando foi instalado um laboratório de restauração reconhecido como um modelo pela Féderation Internationale des Archives du Film, a instituição vem realizando um trabalho de recuperação de obras-primas do cinema brasileiro, como os filmes de Glauber Rocha.

Que filmes estão na Cinemateca Brasileira?

A Filmografia Brasileira (FB), um dos setores da Cinemateca, reúne, organiza e disponibiliza informações sobre toda a produção audiovisual produzida no país desde 1897. O acervo da instituição pode ser acessado online. A presença de registros não pressupõe, necessariamente, a existência de materiais na Cinemateca Brasileira.

As informações reunidas e sistematizadas em registros são baseadas em materiais audiovisuais disponíveis e na pesquisa em documentação. Entre as fontes de dados, estão anotações de letreiros dos materiais salvaguardados no acervo, arquivos de obras digitalizadas na própria instituição e recortes de jornais, roteiros e releases de filmes, textos de locução para cinejornais, fichas de depósito legal, livros e periódicos, pesquisas acadêmicas, sites institucionais, além de documentos dos fundos pessoais e institucionais.

O setor contém informações de aproximadamente 42 mil títulos de todos os períodos da cinematografia nacional e da produção audiovisual mais ampla e recente, sejam curtas, médias ou longas-metragens, cinejornais, filmes publicitários, institucionais ou domésticos e obras seriadas (para internet e televisão), com links para registros da base de dados de cartazes e referências de fontes utilizadas e consultadas.

Onde fica a Cinemateca Brasileira?

A sede da Cinemateca Brasileira está localizada no Largo Senador Raul Cardoso, 207, em São Paulo. O local foi o último matadouro da cidade. O projeto é de autoria do arquiteto alemão Alberto Kuhlmann.

O Matadouro da Vila Clementino encerra suas atividades em 1927. Nos sessenta anos subsequentes, as edificações em área de 24 mil m² abrigam outras instituições municipais que, tentando adequar os espaços disponíveis aos usos pretendidos, descaracterizam o conjunto. Devido ao histórico de abandono e de mau uso das instalações, os galpões encontram-se em estado precário de conservação.

O complexo é tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat) e pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade (Conpresp).

Em setembro de 1988, a Prefeitura cede a área para a Cinemateca Brasileira. O projeto inicial de restauração dos antigos galpões é idealizado pelos arquitetos Lúcio Gomes Machado e Eduardo de Jesus Rodrigues. Nos edíficios antigos são abrigadas as áreas do Centro de Documentação e Pesquisa, Administração e as salas de exibição. Os depósitos climatizados e o Laboratório de Imagem e Som são implantados em novos edíficios, de forma a permitir o isolamento necessário das áreas técnicas.

Em fevereiro de 2009, a Cinemateca Brasileira recebe da União um imóvel de 8,4 mil m², situado à Rua Othão, 290, no bairro da Vila Leopoldina. Em 2011 tem ali início o trabalho de implantação das reservas específicas de guarda de acervos, áreas de processamento de acervos fílmicos e documentais, laboratório de impressão fotográfica digital, bem como demais instalações administrativas, de apoio e serviços.

É possível consultar o acervo da Cinemateca Brasileira?

Segundo a própria instituição, a "Cinemateca facilita o acesso ao acervo de filmes e documentos não fílmicos para consultas, pesquisas e difusão, seja na biblioteca, no Banco de Conteúdos Culturais ou nas mostras e exibições em nossas salas de cinema".

O acervo online pode ser consultado aqui.

Cronologia da Cinemateca Brasileira

1940

Origem da Cinemateca quando Paulo Emílio Sales Gomes, Décio de Almeida Prado, Antonio Candido de Mello e Souza, entre outros, fundam o Primeiro Clube de Cinema de São Paulo, que se propõe a estudar o cinema como arte independente por meio de projeções, conferências, debates e publicações.

1941

O Primeiro Clube é fechado pelos órgãos de repressão da ditadura do Estado Novo.

1946

O Segundo Clube de Cinema de São Paulo é criado por Francisco Luiz de Almeida Salles, Rubem Biáfora, Múcio Porphyrio Ferreira, Benedito Junqueira Duarte, João de Araújo Nabuco, Lourival Gomes Machado e Tito Batini, buscando estimular o estudo, a defesa, a divulgação e o desenvolvimento da arte cinematográfica no Brasil.

1949

É aprovado um acordo entre o recém-criado Museu de Arte Moderna de São Paulo – MAM/SP e o Clube, para a criação da Filmoteca do Museu de Arte Moderna de São Paulo.

1951

Paulo Emílio é nomeado vice-presidente da FIAF – Federação Internacional de Arquivos de Filmes.

1954

Paulo Emílio assume a direção da Filmoteca, como conservador-chefe, contando com a ajuda de Rudá de Andrade e Caio Scheiby.

1956

A Filmoteca se desliga do Museu de Arte Moderna, transformando-se em Cinemateca Brasileira, uma sociedade civil sem fins lucrativos.

1957

Em 28 de janeiro, um incêndio causado pela autocombustão sofrida pelos filmes em suporte de nitrato de celulose destrói suas instalações na Rua Sete de Abril.

1961

A Cinemateca torna-se uma fundação, personalidade jurídica que lhe permite estabelecer convênios com o poder público estadual.

1962

Criação da Sociedade Amigos da Cinemateca – SAC, sociedade civil cuja finalidade é auxiliar financeiramente a Fundação Cinemateca Brasileira.

1969

Em 18 de fevereiro, acontece o segundo incêndio, na instalação no portão 9 do Parque do Ibirapuera com perda de diversos materiais documentais em suporte de nitrato.

1976

A Fundação Cinemateca Brasileira tem o reconhecimento de seu caráter de utilidade pública pelo município de São Paulo.

1982

No dia 6 de novembro, ocorre o terceiro incêndio, que agrava as dificuldades financeiras da instituição e levam à defesa de sua incorporação ao poder público.

1984

A Fundação Cinemateca Brasileira é extinta e incorporada, como órgão autônomo, à Fundação Nacional Pró-Memória.

1988

O prefeito Jânio Quadros cede à instituição o espaço do antigo matadouro da cidade. Após nove anos de reformas, a sede da Cinemateca Brasileira é definitivamente instalada na Vila Clementino.

2003

A Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura incorpora a Cinemateca Brasileira.

2008 a 2013

A Cinemateca Brasileira dá um grande impulso nas suas atividades de preservação e difusão de acervos, bem como na infraestrutura, graças a recursos investidos pelo antigo Ministério da Cultura, em parceria com a Sociedade Amigos da Cinemateca.

2013

Sob gestão de Marta Suplicy, a Cinemateca passa por uma auditoria do Ministério, tem seu diretor exonerado e vê a suspensão no repasse de verbas do Ministério da Cultura para a entidade, causando a demissão de 43% do corpo de funcionários. É o início da crise que dura até os dias atuais.

2016

Em 3 de fevereiro, ocorre o quarto incêndio, resultando na perda de 731 títulos, em mil rolos rolos de filmes em nitrato de celulose. Do total, 461 obras tinham cópias; o restante se perdeu

2016 a 2017

O antigo Ministério da Cultura, através de sua Secretaria do Audiovisual, assina contrato com a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp), organização social qualificada pelo Ministério da Educação, para execução de um projeto de preservação e acesso de acervos audiovisuais, da Cinemateca Brasileira.

2018

Em março é assinado Contrato de Gestão, parceria entre o antigo Ministério da Cultura e o Ministério da Educação, em que a Cinemateca passa a ser administrada integralmente pela Acerp por um período de 3 anos.

Maio de 2020

A Cinemateca divulga documento pedindo socorro. Leia mais sobre a situação atual.