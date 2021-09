O primeiro super-herói de origem asiática da Marvel e o quinto filme da série ‘Uma Noite de Crime’

A Marvel volta aos cinemas com a primeira aventura com elenco majoritariamente asiático, em Shang-chi e a Lenda dos Dez Aneis, dirigido por Destin Daniel Cretton. O personagem principal é interpretado por Simu Liu, e o elenco ainda tem Awkwafina e o lendário Tony Leung (Amor à Flor da Pele).

Em Uma Noite de Crime: A Fronteira, quinto filme da série, uma noite de crime por ano não adianta mais para um grupo de pessoas, que geram o caos.

Camilo Cavalcante estreia King Kong em Asunción, sobre um pistoleiro à procura da filha.

Já o streaming tem desde a comédia Amizade em Férias, com John Cena e Lil Rel Howery, até uma seleção de sete longas do chinês Lou Ye.

PRÉ-ESTREIA

Patrulha Canina: O Filme

Dir. Cal Brunker. Ryder e seus amigos têm a missão de parar o novo prefeito da Cidade da Aventura. Para isso, contarão com a ajuda de uma nova aliada, a basset Liberty.

O Bom Doutor

Dir: Tristán Séguela. O Dr. Serge (Michel Blanc) é o único médico de plantão em uma véspera de Natal. Com dores nas costas, ele tem uma ideia aparentemente brilhante: contratar o entregador de comida Malek (Hakim Jemili) para fazer visitas em seu lugar.

Cidadãos do Mundo

Dir. Gianni Di Gregorio. Dois aposentados se juntam a um boêmio vendedor de antiguidade para planejar a mudança para outro país.

ESTREIAS

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Aneis

Dir. Destin Daniel Cretton. Shaun (Simu Liu) tem uma vida tranquila em São Francisco, até combater criminosos em um ônibus com golpes de artes marciais, para surpresa de sua amiga Katy (Awkwafina). Na verdade, ele estava se escondendo de seu pai, o poderoso Wenwu (Tony Leung), mas agora foi encontrado.

Uma Noite de Crime: A Fronteira

Dir. Everardo Valerio Gout. Quinto longa da série sobre os Estados Unidos do futuro, sem crime, onde durante 12 horas por ano todos os tipos de delito são permitidos. Desta vez, os membros de uma seita decidem que apenas uma noite de expurgo não é suficiente, mergulhando os Estados Unidos em caos.

After 3 – Depois do Desencontro

Dir. Castille Landon. No terceiro filme baseado na série de livros de Anna Todd, autora do roteiro, Tessa (Josephine Langford) se prepara para mudar para Seattle pelo emprego de seus sonhos. Mas o ciúme de Hardin (Hero Fiennes Tiffin) ameaça o relacionamento.

O Matemático

Dir. Thorsten ‘Thor’ Klein. O filme é baseado na história real do matemático judeu polonês Stan Ulam, convidado para trabalhar em um emprego misterioso no Novo México, nos Estados Unidos: a criação de uma bomba nuclear.

No Limite do Mundo

Dir. Michael Haussman. Longa inspirado na história real do aventureiro britânico Sir James Brooke (Jonathan Rhys Meyers), que se tornou rei de Sarawak no século 19. Para compra e aluguel na Claro Now, Vivo Play, Sky Play, iTunes/Apple TV, Google Play e YouTube Filmes.

O Tempo É uma Ilusão

Dir. René Clair. Nesta comédia de 1944, um jovem jornalista (Dick Powell) tem acesso a um jornal com as notícias do dia seguinte, que usa para furar outros repórteres. Mas seu truque acaba atraindo a atenção da polícia. No Belas Artes à La Carte.

Amizade em Férias

Dir. Clay Tarver. Marcus (Lil Rel Howery, de Free Guy) e Emily (Yvonne Orji) são certinhos. Em férias em um resort no México, conhecem os animados Ron (John Cena) e Kyla (Meredith Hagner) e vivem a aventura de suas vidas. No Star+.

Horas de Museu

Dir. Jem Cohen. Exibido no Festival de Locarno, fala de um guarda de um museu de Viena que faz amizade com uma visitante enigmática. Na Supo Mungam Plus.

2 Corações

Dir. Lance Hool. Chris (Jacob Elordi, de A Barraca do Beijo) se apaixona por Sam (Tiera Skovbye), enquanto em outra década Jorge (Adan Canto) se envolve com Leslie (Radha Mitchell). No Telecine.