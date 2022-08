'O Menu', com Ralph Fiennes e Anya Taylor-Joy, promete jantar regado a mistério e tensão

O que parecia ser um jantar diferente em local inusitado, torna-se a noite mais alucinante que dos convidados. Com estreia prevista para novembro, o suspense, que conta com toques de comédia e terror, teve trailer divulgado, com um pouco do que promete o filme dirigido por Mark Mylod e protagonizado por Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult.

Difícil recusar o convite para um glamouroso jantar. O casal fomardo por Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult aceita participar e viaja para uma ilha remota para conhecer o exclusivo restaurante onde o chef, vivido por Ralph Fiennes, preparou um menu de luxo com algumas surpresas chocantes.

No trailer do filme, que ainda não teve muitos detalhes revelados, o que ser pode deduzir é que o luxuoso local será palco dessa misteriosa degustação, mas contará com uma experiência nada tranquila, com os convivas envolvidos em uma caçada humana.