O melhor ator de Coringa para a TV e cinema

A chegada do novo Coringa, dessa vez estrelado por Joaquin Phoenix, promete mudar a maneira de se contar a história do grande vilão da DC. Durante o Festival de Veneza, o público testemunhou que não se trata de um filme de super-herói, como os outros.

O grande vilão e inimigo do Batman ganhou inspirações de Martin Scorsese, Charles Chaplin e Alan Moore no filme de Todd Phillips. Mas o papel de Phoenix não foi o primeiro a despertar atenção do público. Antes dele, outros atores também encarnaram a loucura do Coringa em produções para o cinema e televisão.

Relembre as produções e escolha seu Coringa favorito.

Cesar Romero

O primero Coringa foi de Cesar Romero, no seriado dos anos 1960, de Adam West. Sua versão era a de um palhaço mais infantil. Conta-se que o ator recusava-se a retirar o bigode e a maquiagem do Coringa era feita por cima.

Jack Nicholson O ator foi o primeiro Coringa para os cinemas. No filme de Tim Burton, Nicholson interpretou um grande mafioso e seu sorriso permanente serviria de referência para os próximas produções.