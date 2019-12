'O Juízo' e 'As Golpistas' estão entre as estreias comentadas pelo 'Estado'

Nesta semana movimentada, temos o terror brasileiro O Juízo, psicodramas franceses sobre as dificuldades da vida familiar e o belo Feliz Aniversário, que tem ainda a presença da super estrela Catherine Deneuve. Mas, prepare-se, porque as estreias desta quinta, 5, vêm com muita música. Tem até Bruce Springsteen.

As Golpistas

Direção de Lorene Scafaria, com Constance Wu, Jennifer Lopez, Julia Stiles.

Após a crise financeira que abalou Wall Street em 2008, e que se refletiu no declínio da clientela, Constance Wu liga-se a Ramona/Jennifer Lopez para caçar homens em restaurantes e dopá-los, com a intenção de se apropriar dos seus cartões. A história, supostamente real, desenrola-se em flashbacks, enquanto é narrada por Constance para uma jornalista (Julia Stiles). Vale pelo elenco. Confira salas e horários de exibição.

O Juízo

Direção de Andrucha Waddington, com Criolo, Felipe Camargo, Carol Castro, Fernanda Montenegro, Lima Duarte, Joaquim Waddington.

Andrucha dirige a sogra, Fernanda Montenegro, num roteiro escrito por sua mulher (e filha da grande atriz), Fernanda Torres. Homem em crise – perdeu o emprego por causa do alcoolismo -, recolhe-se com a mulher e o filho na fazenda que herdou. Espera recomeçar, mas o lugar é assombrado por um ex-escravo (Criolo), que cobra uma dívida antiga. O cinema brasileiro do gênero, isto é, de terror, ganha assinatura ilustre. Fernandinha jura que tinha muito medo de estar fazendo uma porcaria que comprometesse o nome da família. Relaxou quando, na exibição da Mostra, o público deu sinal de que havia embarcado na trama fantástica. Andrucha diz que é seu filme mais maduro como mise-en-scène. Não é pouco, considerando-se que fez Eu Tu Eles, Casa de Areia, Sob Pressão, Chacrinha. Confira salas e horários de exibição.

Brooklyn – Sem Pai nem Mãe

Direção e interpretação de Edward Norton, com Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin, Bruce Willis.

Em Nova York, nos anos 1950, detetive investiga o assassinato do amigo. Ele sofre da Síndrome de Tourette, o que significa que não tem controle sobre o que diz, e vive se envolvendo em confusão. As pistas que ele encontra pelo caminho apontam para um esquema de especulação imobiliária, que avança sobre os redutos de negros pobres. Ator e também diretor, Edward Norton presta sua homenagem ao filme noir. Além da curiosidade – é muito apreciado como ator -, tem o fator elenco, que agrega. Confira salas e horários de exibição.

Feliz Aniversário

Direção e interpretação de Cédric Kahn, com Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne.

No Brasil, onde veio na semana passada para a festa de 30 anos da Imovision, o ator e diretor disse que se inspirou na própria família para tecer essa história sobre filhos - um deles é cineasta -, que se reúnem para o aniversário da matriarca. No entanto, a chegada de uma filha que havia se desgarrado, acirra velhos conflitos. E quase tudo se passa ao redor da mesa, com muitas acusações, baixarias e até agressões (físicas). Catherine Deneuve, como a mãe, e Emanuelle Bercot, a filha pródiga, fazem a diferença, e o filme, além de bem interpretado, é muito bem escrito e filmado. Confira salas e horários de exibição.

E Agora, a Mamãe Saiu de Férias?

Direção de Alessandro Genovesi, com Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Angelica Elli.

Mãe dedicada e pai omisso, 24 horas ligado no trabalho. A confusão instala-se quando mamãe parte em viagem de férias. O tema família em outra abordagem. Vale verificar se o diretor Genovesi é depositário da grande tradição da comédia italiana.

Liberdade É Uma Grande Palavra

Direção de Guillermo Rocamora.

Documentário conta a história de palestino que conheceu o inferno na prisão de Guantánamo, base militar dos Estados Unidos em Cuba, e que tenta recomeçar a vida no Uruguai. Forte.

Ainda Temos a Imensidão da Noite

Direção de Gustavo Galvão, com Ayla Gresta, Gustavo Halfeld, Steven Lange.

Na cena musical de Brasília, vemos uma roqueira que põe sopro no punk e sua complicada relação com o namorado bissexual. Lá pelas tantas, ela o segue até a Alemanha, no inverno. Muita coisa nesse filme tem a ver com Praia do Futuro – talvez não seja mera coincidência. Karim Ainouz foi consultor do diretor e roteirista Galvão. Intenso, bem bom, mas é o tipo do filme inconclusivo, que exige a participação inteligente do público. Confira salas e horários de exibição.

Diante dos Meus Olhos

Direção de André Félix.

Quase 50 anos depois da dissolução da banda Os Mamíferos, Afonso Abreu, Mario Ruy e Marco Antonio Grijó se reúnem para reavaliar o passado. Vejam que as estreias da semana dialogam muito. Cena musical, memorialismo, etc.

Western Stars

Direção de Thom Zimny e Bruce Springsteen.

O cantor e compositor viaja nas 14 canções do álbum e do show Western Stars. Mais música, mais memorialismo. E é Bruce Springsteen, o que equivale dizer – é imperdível. Confira salas e horários de exibição.

Minha Irmã de Paris

Direção de Anne Giafferi, com Mathilde Seigner, François-Xavier Demaison, Arié Elmaleh.

Após cirurgia plástica malsucedida, estrela busca sósia para substituí-la num set de filmagem. Descobre que tem uma irmã gêmea, a quem confia o papel. Mais confusões familiares, mas agora em chave bem cômica, mais leve, o que não é muito a praia do cinema francês. As referências animam. Veja!