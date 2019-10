'O Iluminado' volta aos cinemas brasileiros; ingressos já estão à venda

O clássico filme de terror O Iluminado (1980), de Stanley Kubrick, será exibido nos cinemas brasileiros no dia 29 de outubro. A ação, organizada pela Warner Bros, acontece às vésperas do lançamento de Doutor Sono, que dá continuidade a história de Danny Torrance, 40 anos depois dos acontecimentos de O Iluminado.

Os ingressos foram colocados à venda nesta quinta-feira, 17, e podem ser comprados nos sites das redes de cinema que participam da ação, como o Cinemark, ou no site ingresso.com.

Doutor Sono estreia no Brasil no dia 7 de novembro. Os ingressos serão colocados à venda no dia 29 de outubro.

Confira o trailer do filme: