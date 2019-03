'O Grande Circo Místico', filme de Cacá Diegues, concorrerá no Festival de Málaga

O longa-metragem O Grande Circo Místico, dirigido por Cacá Diegues, concorrerá na 22ª edição do Festival de Cinema em Espanhol de Málaga, que contará com 13 filmes espanhóis e nove ibero-americanos.

Coprodução de Brasil, Portugal e França, O Grande Circo Místico estreou fora de competição no último Festival de Cannes. O filme tem composições de Chico Buarque e Edu Lobo, e o elenco conta com Bruna Linzmeyer, Jesuíta Barbosa, Vincent Cassel e Mariana Ximenes, entre outros.

A participação ibero-americana também conta com Insumisas (Cuba), de Fernando Pérez e Laura Cazador; Las niñas bien (México), de Alejandra Márquez Abella; Los Helechos (Peru), de Antolín Prieto; Niña errante (Colômbia), de Rubén Mendoza; Vigilia en agosto (Argentina), de Luis María Mercado; Aire (Argentina), de Arturo Castro Godoy; El despertar de las hormigas (Costa Rica e Espanha), de Antonella Sudasassi; e Esto no es Berlín (México), de Hari Sama.

Os competidores espanhóis são Antes de la quema, de Fernando Colomo; Litus, de Dani de la Orden; Yo, mi mujer y mi mujer muerta, de Santi Amodeo; 522. Un gato, un chino y mi padre, de Paco R. Baños; ¿A quién te llevarías a una isla desierta?, de Jota Linares; e El doble más quince, de Mikel Rueda.

Completam a lista Los días que vendrán, de Carlos Marques-Marcet; ¿Qué te juegas?, de Inés de León; Sordo, de Alfonso Cortés-Cavanillas; 7 razones para huir, de Esteve Soler, Gerard Quinto y David Torras; Buñuel en el laberinto de las tortugas, de Salvador Simó; La banda, de Roberto Bueso, e Staff only, de Neus Ballús.

Ao todo, 22 longas-metragens disputarão os prêmios do evento, que será realizado de 15 a 24 de março e terá a Argentina como país homenageado.