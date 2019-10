‘O filme é uma boa folga do Brexit’, diz criador de 'Downton Abbey'

Em um retorno triunfal, agora para o cinema, Downton Abbey voltou em formato de longa-metragem para fazer a alegria dos fãs, que achavam que a série tinha acabado rápido demais. Com três Globos de Ouro e 15 prêmios Emmy, dá para imaginar que o novo filme também vai seguir pelo mesmo caminho - mesmo que esta não tenha sido exatamente a ideia inicial. Quem falou sobre as expectativas da nova produção foi Julian Fellowes, criador de Downton Abbey, durante entrevista exclusiva que concedeu ao Estado, em Londres, na Inglaterra.

Mariane Morisawa - Acha que o filme de alguma forma absorveu a situação política calamitosa da Grã-Bretanha no momento?

Julian Fellowes - O filme oferece uma boa folga de duas horas do Brexit. É nosso principal atrativo!

Desde sempre tiveram ideia de fazer o filme?

Eu não acreditava no filme. Gareth Neame (o produtor) era muito mais crente. E foi muito difícil reunir todo os atores, porque todos são estrelas agora.

Vê alguma possibilidade de filmes futuros chegarem até a Segunda Guerra Mundial?

Com a série e o filme, cobrimos de 1912 a 1927, no espaço de dez anos. Então não há muita diferença entre o tempo real e o tempo de Downton Abbey. Não acredito em talco no cabelo. Se você faz os personagens envelhecerem muitos anos, perde a credibilidade. Prefiro que as coisas caminhem devagar. Não saltaria 20 anos no tempo.