O delírio etílico em filme de Thomas Vintenberg

No quarto dia de filmagem da dramédia Another Round, num set repleto dos amigos com quem vêm trabalhando desde os tempos do Dogma 95 e do cult Festa de Família (1998), o cineasta dinamarquês Thomas Vinterberg recebeu uma ligação de sua ex-mulher, Maria, que lhe tirou o sorriso e o chão sob os pés: a filha deles, Ida, de 19 anos, morrera, vítima de um acidente de trânsito. Imerso em um projeto que define como “um ensaio sobre a perseverança em meio aos excessos”, o realizador, hoje com 51 anos, pensou em parar tudo, imerso no luto e na lembrança de que um dos papéis principais foi escrito para Ida. Seria a estreia dela nas telas, em uma personagem de peso. Parte do longa-metragem teria cenas rodadas na escola dela, com seus amigos como figurantes.

Parceiro do diretor no sucesso A Caça (2012), o ator Mads Mikkelsen esteve ao lado dele todo tempo e foi a primeira pessoa a ouvi-lo dizer: “Não faz sentido a gente não continuar”. Num encontro com o Estadão durante o 68º Festival de San Sebastián, na Espanha, em setembro do ano passado, Vinterberg explicou que Ida amava aquela história, batizada na Dinamarca de Druk, e disse estar orgulhosa do pai por investir numa trama de volta por cima. “Ali eu percebi que precisava fazer esse filme para a minha filha”, disse ele. A decisão foi acertada e reconhecida com respeito e louros: exibida no encerramento da Mostra de São Paulo, mas inédita em circuito nacional, a produção, chancelada com o logo de Cannes, ganhou onze prêmios desde sua estreia mundial, no Festival de Toronto, há quatro meses, e desponta como possível candidata ao Oscar. E ainda se fala em refilmagem dela nos EUA.

Sua vitrine primeira seria a Croisette, em maio, mas como a pandemia obrigou Cannes a adiar sua competição de longas-metragens, a carreira de Another Round ficou para o segundo semestre, começando pelo Canadá. Saindo de Toronto, onde colheu sua primeira leva de elogios, a saga do professor de História Martin, que se une a uns amigos num experimento regado a álcool como forma de superar sua frustração, foi ovacionada no Festival de San Sebastián. Saiu de lá com um prêmio coletivo para seus atores: Mikkelsen (que vive Martin), Thomas Bo Larsen, Magnus Millang e Lars Ranthe. No dia 12 de dezembro, veio uma quádrupla vitória para o longa no European Film Awards, o Oscar do Velho Mundo, no qual conquistou os troféus de melhor filme, direção roteiro e ator, para Mikkelsen.

“Martin encarna um certo vazio na condição humana que a arte investiga não com o empenho de preenchimento, mas como um esforço poético de entendimento e de conforto. Thomas e eu já temos uma estrada longa juntos, mas este era um trabalho em que a gente precisava celebrar a resiliência”, disse Mikkelsen ao Estadão em San Sebastián, em entrevista via Zoom.

Por conta da covid-19, a participação dele e de seu realizador em muitos eventos vem sendo via Zoom. Vinterberg frisava no papo com o festival espanhol o quanto enxergava Ida em cada minuto do filme. “Meu empenho, em nome dela, era levar adiante uma narrativa capaz de celebrar a vida ao falar da responsabilidade que temos sobre os nossos atos, especialmente sobre os nossos transbordamentos”, disse Vinterberg, lembrando que, apesar de toda a bebedeira em cena, o filme manteve sua equipe sóbria, tratando o alcoolismo com seriedade. “Cada um sabe o limite de si. Como havia um ator ligado ao AA no set, nenhuma bebida foi servida em cena. Seguramos a onda, mesmo quando não parece, vide os movimentos tortos de Mads em cena”.

Pela Europa afora, a crítica internacional vem sendo unânime ao dizer que Mikkelsen tem um desempenho sublime, indo além de seu talento habitual. Muitas resenhas destacam que o roteiro escrito por Vinterberg e Tobias Lindholm é tão possante quanto a atuação do astro da série Hannibal. No enredo, o historiador Martin (Mikkelsen) vive uma fase de dissabor em sua carreira e em seu casamento, sendo esnobado por seus alunos e por sua mulher. Cobrado pela direção por sua falta de estímulo, ele recebe o apoio dos amigos, que o desafiam a se submeter a uma experiência etílica: testar, na prática, a máxima de que o corpo humano tem uma carência essencial de álcool, precisando de uma dose de bebida diária para funcionar bem. Ele aceita e passa a exceder no vinho, na cerveja e nas formas mais diversas de pinga. A cada gole, ele vai se soltando, crescendo, empoderando-se. Chega a dar aula bêbado. Mas há um limite para a bebida na contenção de seus demônios. “Em A Caça, eu convidei Mads para ser um professor de escola também. Eu gosto desse universo não apenas pela questão da disciplina”, disse Vinterbeg. “Ser professor é um desafio, é um ato heroico. Entrar por esse universo da educação é celebrar a dimensão heroica dos educadores”.

Tema de uma das sequências mais catárticas da carreira de Mikkelsen, a canção What a Life, gravada por Scarlet Pleasure para o filme, vem viralizando na web desde setembro, ampliando a popularidade de Another Round, que tem estreias confirmadas na Alemanha, no Reino Unido, na Holanda e na Austrália daqui até abril.