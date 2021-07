O complicado passado de Natasha Romanoff nos cinemas, e o colorido de ‘Trolls 2’ no streaming

Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) nunca teve o espaço que merecia nos filmes da Marvel. Mas, agora, a personagem ganha, finalmente, uma produção só sua. Viúva Negra, dirigido por Cate Shortland, mostra a infância de Natasha, seu treinamento na Sala Vermelha e a relação complicada com sua família postiça – na verdade, espiões russos infiltrados nos Estados Unidos.

Os cinemas também têm o drama fantástico latino-americano Chico Ventana Também Queria Ter um Submarino, o longa-metragem afegão sobre três mulheres Hava, Maryam, Ayesha, e a história baseada em fatos O Charlatão.

O streaming se rende ao colorido da animação Trolls 2, que expande o universo do primeiro filme.

Filmes que estrearam recentemente nos cinemas e ainda estão em cartaz também chegam ao streaming. É o caso do terror Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio, na HBO Max, e de um dos melhores filmes do ano passado, First Cow, na MUBI.

PRÉ-ESTREIA

Sibyl

Dir. Justine Triet. Sibyl (Virginie Efira) é uma psicoterapeuta alcoolatra decidida a retomar sua carreira de escritora. Ela tem intenção de usar o drama da atriz Margot (Adèle Exarchopoulos), que está grávida do ator com que contracena (Gaspard Ulliel), como material para seu livro, o que tem potencial para lhe causar problemas.

ESTREIAS

Viúva Negra

Dir. Cate Shortland. O filme traz o reencontro de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) com sua “família” disfuncional: o pai, Alexei/Guardião Vermelho (David Harbour), que é a versão russa do Capitão América, a mãe, Melina (Rachel Weisz), e a irmã, Yelena (Florence Pugh, o grande destaque do filme). A ação se passa entre Capitão América: Guerra Civil e Vingadores: Guerra Infinita, mas também mostra as origens da personagem. Nos cinemas e também no Disney+, com pagamento adicional.

Chico Ventana Também Queria Ter um Submarino

Dir. Alex Piperno. Neste drama fantástico, um jovem marinheiro descobre, no navio de cruzeiro onde está, uma porta para um apartamento em Montevidéu, enquanto um grupo de camponeses filipinos encontra uma cabana com poderes sobrenaturais. A coprodução entre Brasil, Argentina, Uruguai, Filipinas e Holanda foi exibida no Festival de Berlim do ano passado.

Hava, Maryam, Ayesha

Dir. Sahraa Karimi. Em sua estreia na ficção, a diretora afegã conta a história de três mulheres que precisam enfrentar o patriarcado em seu país. Hava (Arezoo Ariapoor) está nas últimas semanas de gravidez, mas precisa preparar outro banquete para os amigos do marido. Maryam (Fereshta Afshar) é âncora de um canal de televisão e não tem medo de dizer o que pensa, seja para o chefe ou para o marido, de quem está separada. Mesmo prometida para o primo, Ayesha (Hasiba Ebrahimi) se encontra com outro homem. O filme foi exibido na seção Horizontes no Festival de Veneza e recebeu elogios de Angelina Jolie.

O Charlatão

Dir. Agnieszka Holland. Drama biográfico baseado na história real de Jan Mikolášek (Ivan Trojan), um curandeiro tcheco que atendia de pessoas pobres nas aldeias ao presidente do país, mas que foi perseguido pelo regime totalitário. Exibido no Festival de Berlim em 2020 e escolhido como representante da República Tcheca no Oscar de filme internacional.

Knives and Skin

Dir. Jennifer Reeder. O desaparecimento da adolescente Carolyn Harper (Raven Whitley) causa impacto na pequena cidade onde ela mora. O filme foi exibido no Festival de Berlim de 2019 e no Festival de Tribeca.

Pedro e Inês

Dir. António Ferreira. Baseada no romance A Trança de Inês, de Rosa Lobato de Faria, esta coprodução Brasil, Portugal e França inspira-se na lenda de que o Rei Dom Pedro 1º teria feito a coroação de sua amante Inês de Castro depois de morta para contar a história de Pedro e Inês na Idade Média, no presente e num futuro distópico.

Migliaccio – O Brasileiro em Cena

Dir. Alexandre Rocha, Marcelo Pedrazzi e Tuco (João Mariano). Documentário sobre o ator, produtor, cartunista, desenhista, diretor e roteirista brasileiro, morto no ano passado e famoso pelo personagem Tio Maneco.

STREAMING

Trolls 2

Dir. Walt Dohrn. Na continuação da animação de sucesso de 2016, Tronco (voz original de Justin Timberlake) e Poppy (Anna Kendrick) descobrem outros tipos de Trolls, todos apaixonados por diferentes estilos de música. Mas a Rainha Barb (Rachel Bloom) quer dominar todos os reinos, fazendo do rock o único ritmo permitido. No Telecine Premium, no sábado, às 22h, e na plataforma Telecine.

O Anel – Alaíde Costa Canta José Miguel Wisnik

Dir. Daniel Augusto. O documentário musical registra o encontro de Alaíde Costa e José Miguel Wisnik em estúdio para a gravação do álbum lançado em dezembro do ano passado pelo Selo Sesc. Gratuito no Sesc Digital até dia 14.

Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio

Dir. Michael Chaves. Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga) estão de volta, agora tentando encontrar provas de que um homem acusado de assassinato cometeu o crime por estar possuído.

Rua do Medo Parte 2: 1978

Dir. Leigh Janiak. Na pequena Shadyside, as férias escolares chegaram e, com elas, um morador da cidade fica possuído pelo desejo de matar. Na Netflix.

Juntos Mas Separados

Dir. Nikole Beckwith. Matt (Ed Helms) está solteiro aos 40 anos. Como sempre sonhou ser pai, recorre a uma gestação de substituição. Mas tanto ele quanto Anna (Patti Harrison), a mulher contratada para carregar seu bebê, vão perceber que esta relação entre estranhos é mais complexa do que imaginavam. Para aluguel e compra no iTunes, Google Play e Microsoft Films & TV e para aluguel no Looke, Now, Sky e Vivo Play.

First Cow

Dir. Kelly Reichardt. No Estado do Oregon, no século 19, o cozinheiro viajante Otis Figowitz (John Magaro) fica amigo do imigrante chinês King-Lu (Orion Lee). Juntos, eles roubam leite da única vaca da região para começar um pequeno negócio. O filme disputou o Urso de Ouro no Festival de Berlim de 2020. Na MUBI.

Doze Mil

Dir. Nadège Trebal. Frank (Ariel Worthaler) perde seu emprego. Ele combina com sua namorada Maroussia (Trebal) que encontrará trabalho em outro lugar e voltará quando tiver juntado 12 mil euros. Inédito no Brasil, o longa de estreia de ficção da cineasta foi apresentado no Festival de Locarno. Na Supo Mungam Plus.

A Malta e Eu

Dir. Michel Gondry. O cineasta francês embarca em um ônibus no Bronx, em Nova York, cheio de adolescentes no último dia de aula antes das férias. A jornada vai ser de piadas, bullying, competição e amizade. O filme, exibido na Quinzena dos Realizadores em Cannes, é lançado com outros dois longas “Coming of Age”: Depois da Escola, de Antônio Campos, e NEDS – Não-Educados Delinquentes, de Peter Mullan. Na Reserva Imovision.

Maurice

Dir. James Ivory. No começo do século 20, Clive (Hugh Grant) e Maurice (James Wilby) se apaixonam em Cambridge, mas mantêm seu relacionamento em segredo, por medo das consequências. Clive acaba se casando com Anne (Phoebe Nicholls), enquanto Maurice se envolve com um empregado da propriedade do ex-amante. No Belas Artes à La Carte.

Linha Tênue

Dir. Boris Khlebnikov. Um paramédico enfrenta problemas no casamento por causa de sua dedicação ao trabalho. Ele tenta se dedicar mais à mulher, mas um novo chefe complica ainda mais a situação. O filme foi exibido no Festival de Toronto. No Cinema Virtual.