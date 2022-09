'Nunca imaginávamos', diz diretor de ‘Argentina, 1985’ sobre atentado a Kirchner

Argentina, 1985, que participa da competição do 79º Festival de Veneza, fala do histórico Julgamento das Juntas, que condenou militares pelos crimes da última ditadura argentina (1976-1983), entre eles, mais de 30 mil desaparecidos.

No filme dirigido por Santiago Mitre, Ricardo Darín interpreta o procurador Julio Strassera, que conduziu as investigações para reunir provas de que os sequestros, torturas, desaparecimentos eram parte de uma política de Estado para combater aqueles que lutavam contra a ditadura. “É uma história que reflete um dos julgamentos mais importantes da história da Argentina e que serviu como exemplo para o resto do mundo”, disse Darín, na coletiva de imprensa do filme, na tarde deste sábado, 3. “Apesar de estarmos falando do passado recente, há ressonâncias na atualidade. Mas o filme foca nas gerações novas, que precisam ter isso muito claro, que é preciso sempre defender a verdade e a justiça.”

Essa ressonância no presente se fez mais palpável com a tentativa de atentado contra a vice-presidente argentina Cristina Kirchner, na quinta-feira, 1º. O principal suspeito é o brasileiro identificado como Fernando Sabag Montiel. A equipe estava no avião, a caminho de Veneza, quando aconteceu. “Foi um grande choque para todos nós”, contou Mitre na coletiva de imprensa na tarde deste sábado. “É algo horrível, que nunca imaginávamos poder acontecer pois achávamos que o julgamento de 1985 tinha eliminado para sempre a violência como possibilidade para resolução de problemas políticos. É algo que nós repudiamos fortemente. Acreditávamos que o ‘Nunca mais’ de que falava o promotor Strassera seria para sempre, e vemos que na verdade a violência segue existindo. Então o filme ganha uma atualidade que não imaginávamos.”

Argentina, 1985, que estreia em breve no Prime Video, é um filme clássico de tribunal, sem firulas, bastante eficiente e de comunicação fácil com o público. Quando Raúl Alfonsín tornou-se o primeiro presidente democraticamente eleito depois de sete anos de ditadura, ele revogou a lei de autoanistia aprovada pelos militares, abrindo caminho para a investigação dos crimes cometidos pelo regime. Em princípio, ninguém acreditava em um julgamento civil. Mas o Tribunal Militar recusou-se a analisar o caso dos membros das juntas militares que governaram o país. O governo então formou uma Corte Nacional Criminal de Apelos. A missão de investigar o caso coube a Strassera, que teve ajuda do assistente Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani) e de outros jovens.

O filme tem o mesmo papel que os julgamentos tiveram na época. Ao reproduzir os depoimentos de pessoas torturadas ou que tiveram filhos e mães desaparecidos, ele faz quem assiste considerar se há qualquer coisa que justifique deixar uma mulher dar à luz algemada e vendada, por exemplo. Os promotores batem na tecla da justiça: mesmo se aquelas pessoas tivessem cometido crimes, deveriam ter o mesmo direito que os membros das juntas militares estavam tendo de serem julgadas seguindo todos os processos legais.

“Como artistas, temos a responsabilidade de contar essa história”, disse a produtora Victoria Alonso, que é conhecida por estar por trás de vários filmes da Marvel. “Esse filme não poderia chegar em melhor momento, dada a fragilidade da democracia universal.”