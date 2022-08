Novo trailer de 'Pinóquio' revela o boneco de madeira por completo

Live-action dirigido por Robert Zemeckis, Pinóquio tem estreia marcada para o dia 8 de setembro no Disney+, e conta com Tom Hanks no elenco. No novo trailer divulgado o boneco de madeira aparece por inteiro e com seu visual agora visto por completo.

Hanks interpreta Gepeto, um velho artesão de brinquedos, que vive sozinho e que constrói um boneco para lhe fazer companhia, será como se fosse seu filho. Pinóquio (Benjamin Evan Ainsworth), nome dado ao boneco, viverá muitas aventuras, ele quer virar um menino de verdade e, para isso, irá atrás do sonho.

Nessa trajetória Pinóquio terá ao seu do o Grilo Falante (Joseph Gordon-Levitt), que será a voz da sua consciência. A Fada Azul será vivida por Cynthia Erivo, Keegan-Michael Key é João “Honesto”. Entre os personagens clássicos, surge uma nova, Sofia, a Gaivota, vivida por Lorraine Bracco. Luke Evans é o Cocheiro.

No quesito trilha sonora, o clássico When You Wish Upon a Star não poderia faltar e aqui ganha interpretação de Cynthia Erivo. Também canções originais integram o filme, com obras compostas por Alan Silvestri e Glen Ballard.