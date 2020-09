Novo 'Pinóquio', de Matteo Garrone, ganha trailer; assista

O filme Pinóquio, estrelado por Roberto Benigni, teve seu trailer divulgado nesta quarta, 16. A nova versão da história dirigida por Matteo Garrone tem estreia prevista para outubro.

O trailer sombrio apresenta o boneco de madeira em diversas situações, como no Campo dos Milagres, e fugindo da baleia.

O boneco mentiroso está com tudo. Além do longa de Benigni, a Netflix tem um projeto com direção de Guillermo Del Toro, e a Disney pretende estrear um filme com atores reais.