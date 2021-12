Novo 'Matrix' é 'visão atual das influências tecnológicas', diz Keanu Reeves

A Warner Bros. quebrou parte do clima de suspense ao redor de Matrix Resurrections e mostrou detalhes do quarto longa-metragem da franquia. Na noite deste domingo, 5, o estúdio conversou com Keanu Reeves, Jonathan Groff, Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick e Eréndira Ibarra durante o painel da CCXP Worlds 21.

“É um roteiro lindamente escrito por Lana [Wachowski, também diretora do filme]. E, depois de todos esses anos, foi uma experiência única poder repetir esse papel e ainda ter mudanças: como eles mudam e para onde eles mudam”, disse Keanu Reeves, intérprete do personagem Neo, durante o painel exibido para o público pela CCXP Worlds 21.

Sem entrar em detalhes sobre a trama, que ainda não está clara se é um remake ou uma continuação dos três filmes originais, Reeves também falou sobre o que esperar do longa.

“O filme pode deixar você em completa confusão e estupefação. Esse tem uma visão realmente moderna e atual acerca de todas as influências tecnológicas que temos no sentido de estarmos mediando e interagindo com elas. Esse filme é um espelho. Quem nos observa? Quem observamos? Espero que as pessoas o achem inspirador”, disse o astro.

Em trechos inéditos exibidos em um vídeo especial sobre Matrix Resurrections, também fica claro que Thomas A. Anderson -- o nome de Neo no “mundo real” -- não se lembra de nada do seu passado, dentro da Matrix, tampouco das pessoas que encontrou nesse universo. Abrem-se, assim, possibilidades de que o longa ignore parte da história original.

A quarta parte da franquia Matrix chega aos cinemas brasileiros em 22 de dezembro.

Matrix Resurrections conta, no elenco, com Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci, Telma Hopkins, Toby Onwumere, Max Riemelt e Brian J. Smith. O filme é produzido, escrito e dirigido por Lana Wachowski, que dirigiu e escreveu os três filmes anteriores ao lado de sua irmã, Lilly Wachowski.