Novo filme de 'Star Wars' sobre Han Solo vai estrear no Festival de Cannes

Han Solo: Uma História Star Wars, o novo filme do universo de Star Wars que se centra na juventude do carismático personagem de Han Solo, fará sua estreia mundial no Festival de Cannes, mas fora da competição oficial, informou na quinta-feira, 5, o site especializado em cinema Deadline.

A estreia comercial do filme está prevista para o dia 25 de maio, mas ontem foi divulgado que ele será exibido pela primeira vez no dia 15 de maio, em Cannes.

Está não é a primeira vez que a saga galática idealizada por George Lucas desembarca no festival francês, já que tanto Star Wars: Episódio II - Ataque dos Clones (2002) como Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith (2005) foram exibidos em Cannes.

Alden Ehrenreich é o responsável neste novo filme de dar vida ao papel que onde Harrison Ford ficou famoso nas versões originais de Star Wars, e estará acompanhado no elenco por Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Paul Bettany.

Han Solo, se passa em um tempo anterior a Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança (1977) e conta com um roteiro escrito por Lawrence Kasdan e seu filho Jon. A produção de Han Solo foi cercada de problemas e controvérsia, depois que em junho os diretores Phil Lord e Christoper Miller foram demitidos pela Lucasfilm em meio à filmagem por conta de diferenças criativas.

Ron Howard, vencedor do Oscar de melhor filme e melhor diretor por Uma Mente Brilhante (2001), então, assumiu a direção do longa-metragem, que será o segundo derivado da trama central da saga após Rogue One: Uma História Star Wars (2016).

O último filme de Star Wars que chegou aos cinemas foi Episódio VIII - Os Últimos Jedi, no ano passado.