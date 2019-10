Novo filme de Clint Eastwood, 'O Caso Richard Jewell', ganha trailer

A Warner divulgou na tarde desta quinta-feira, 3, o primeiro trailer do filme O Caso Richard Jewell, dirigido por Clint Eastwood. Interpretado por Paul Walter Hauser, o protagonista é Richard Jewell, um guarda de segurança que ganha fama de heroi após relatar ter encontrado uma bomba no atentado de 1996 em Atlanta, nos Estados Unidos. Baseada em fatos reais, a história muda de rumo quando Jewell se torna o suspeito número um do FBI no caso e precisa provar a sua inocência.

O elenco é formado ainda por grandes nomes vencedores do Oscar, como Sam Rockwell, que faz o papel do advogado Watson Bryant; Kathy Bates, que é Bobi, a mãe de Richard; Jon Hamm como o principal investigador do FBI; e Olivia Wilde, como repórter.

Baseado no artigo da Vanity Fair, American Nightmare - The Ballad of Richard Jewell, de Marie Brenner, o roteiro ficou com Billy Ray - indicado ao Oscar. A direção de fotografia é de Yves Bélanger, Kevin Ishioka é o designer de produção, a estilista é Deborah Hopper e o editor é o vencedor do Oscar Joel Cox. A música é de Arturo Sandoval, responsável pela trilha de A Mula em 2018.

Confira o trailer: