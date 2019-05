Novo filme da saga 'Star Wars' será comandado por produtores de 'Game of Thrones'

Depois da conclusão da saga dos Skywalker em dezembro, a próxima aventura da Walt Disney Co. na galáxia de Star Wars será comandada pelos criadores do sucesso mundial Game of Thrones, da HBO, informou o principal executivo da Disney nesta terça-feira, 14.

A Disney anunciou na semana passada que tinha filmes de Star Wars previstos para dezembro de 2022, 2024 e 2026, mas não revelou mais detalhes. Esses serão os primeiros filmes da franquia desde Star Wars: A Ascensão de Skywalker, que estreia em dezembro de 2019.

Ao falar em uma conferência de investidores nesta terça-feira o presidente-executivo da empresa, Bob Iger, confirmou que o filme de 2022 virá de David Benioff e D.B. Weiss, os criadores da série de fantasia medieval Game of Thrones. Ele não deu mais detalhes.

A Disney já disse que a série contará uma história separada da saga dos Skywalkers, iniciada em 1977 no primeiro filme da franquia. A companhia também anunciou uma outra trilogia de Star Wars que estaria sendo desenvolvida pelo diretor de Star Wars: Os Últimos Jedi, Rian Johnson. Nenhuma data de estreia foi revelada.