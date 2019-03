'Nós', de Jordan Peele, faz a segunda maior estreia do ano nos EUA

LOS ANGELES (Variety.com) — O filme Nós, o segundo trabalho do diretor Jordan Peele, fez uma estreia arrebatadora, conseguindo US$ 70 milhões em 3.741 salas nos Estados Unidos. Essa marca é suficiente para o título de segundo melhor fim de semana de estreia do ano atrás apenas de Capitã Marvel, da Disney, que arrecadou US$ 153 milhões.

O thriller psicológico de Peele sobre uma família confrontada por um grupo de sósias quase duplicou as projeções, que estimavam inicialmente um total de três dias na faixa de US$ 38 milhões a 45 milhões.

Nós agora tem o mais lucrativo fim de semana de um filme de terror original, superando Um Lugar Tranquilo.

Ele também quebrou o recorde da estreia na direção de Peele, Corra!, que arrecadou 33 milhões de dólares no lançamento em 2017.

A Universal, Jason Blum e Peele’s Monkeypaw Productions produziram Nós por US$ 20 milhões de dólares e o filme estreou no Southwest Film Festival. É estrelado por Lupita Nyong’o e Winston Duke como um casal forçado a combater clones sedentos de sangue durante as férias com seus filhos.

Enquanto Nós atendeu os espectadores à procura de um bom susto, Capitã Marvel arrecadou outros US$ 34 milhões à conta doméstica, que passa agora dos 320 milhões.