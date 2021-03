'Nomadland' e 'Rocks' lideram indicações ao Bafta; lista mostra mais diversidade

LONDRES - Nomadland, drama sobre a recessão nos Estados Unidos, e Rocks, uma história de amadurecimento, dominaram as indicações aos prêmios da Academia Britânica de Artes do Cinema e da Televisão (Bafta) nesta terça-feira com sete menções cada, e houve um aceno claro à diversidade nas categorias de atuação após a revolta do ano passado.

O drama familiar Meu Pai, o filme de época de Hollywood Mank, o filme de vingança #MeToo Promising Young Woman e a produção em coreano Minari vieram em seguida com seis indicações cada para a maior premiação cinematográfica do Reino Unido.

Quatro mulheres estão entre os seis indicados a melhor diretor, incluindo Chloe Zhao por Nomadland e Sarah Gavron por Rocks.

Mais da metade dos 24 indicados são atores de cor - uma mudança enorme em relação a 2020, quando o Bafta apresentou uma lista de concorrentes exclusivamente branca, provocando um protesto virtual com a hashtag #BaftasSoWhite nas redes sociais.

Entre os principais indicados a melhor ator estão Riz Ahmed por sua interpretação de um baterista de heavy metal que ensurdece em Sound of Metal e o falecido Chadwick Boseman por seu papel no drama de jazz dos anos 1920 A Voz Suprema do Blues.

A reação negativa do ano passado levou o Bafta a realizar uma revisão abrangente, o que resultou na ampliação de seus filiados, uma nova rodada de votação das listas iniciais e uma expansão de cinco para seis indicados nas quatro categorias de atuação e de melhor diretor.

"Era uma questão de igualar as condições", disse a executiva-chefe do Bafta, Amanda Berry, à Reuters.