'Nomadland' é o grande vencedor de Toronto

Nomadland foi o grande vencedor da 45ª. edição do Festival de Toronto, que terminou neste domingo (20), aumentando as chances do filme, dirigido pela cineasta chinesa Chloé Zhao, chegar à próxima edição do Oscar. Produção americana, Nomadland recebeu também o People's Choice Award, honraria máxima do evento canadense, dias depois de receber o Leão de Ouro no Festival de Veneza. É o primeiro filme a levar os dois prêmios.

Com o prêmio canadense, a presença do filme e de sua protagonista, a atriz Frances McDormand no Oscar do ano que vem são quase certas, pois Toronto antecipa sempre os indicados na categoria de melhor filme do prêmio americano há pelo menos oito anos.