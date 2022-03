'No Ritmo do Coração' ganha impulso ao Oscar com prêmio do sindicato dos produtores

O filme No Ritmo do Coração (Coda) ganhou o principal prêmio na cerimônia do Sindicato dos Produtores (PGA), sábado à noite, o que deu impulso ao modesto filme para se tornar o grande vencedor do Oscar na próxima semana.

A história de três membros adultos de uma família que são surdos e uma quarta pessoa que não é e busca uma carreira de cantora derrotou concorrentes de peso, como Ataque dos Cães, Duna e Amor, Sublime Amor, na disputa que - na maioria das vezes - acaba resultando no Oscar de melhor filme.

“Este filme foi um passeio incrível, foi tão especial de fazer, houve tanto amor e tanto coração nele”, disse Fabrice Gianfermi ao receber o prêmio com seus coprodutores Philippe Rousselet e Patrick Wachsberger.

Tradutores da Língua de Sinais Americana auxiliaram os três atores do filme que são surdos: Troy Kotsur, Marlee Matlin e Daniel Durant.

O título original do filme, Coda, é um acrônimo para “filhos de adultos surdos”. O longa está indicado para três Oscars na cerimônia de 27 de março, incluindo melhor roteiro adaptado para a roteirista e diretora Sian Heder e melhor ator coadjuvante para Kotsur, que tem a chance de se tornar o primeiro ator surdo desde Matlin, em 1987, a ganhar um Oscar.

Depois de ganhar o prêmio de melhor elenco pelo sindicato dos atores (Screen Actors Guild Awards) no mês passado, aumentaram as chances de No Ritmo do Coração sair como grande vencedor no Oscar. Afinal, o principal vencedor do prêmio PGA foi o mesmo do Oscar em três dos últimos quatro anos e 10 dos últimos 13. A votação do Oscar termina nesta terça-feira, 22.