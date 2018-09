No Festival de Veneza, Lady Gaga diz que realizou sonho de 'se tornar atriz'

"Finalmente coroo o sonho de me tornar atriz, alguém acreditou em mim e isso me fez vencer o desafio", disse Lady Gaga, a estrela do pop que estreia A Star is Born (Nasce uma Estrela) na 75ª Mostra Internacional de Cinema de Veneza nesta sexta-feira (31).

Em coletiva de imprensa realizada hoje com a presença da artista e do diretor do longa, o norte-americano Bradley Cooper, Gaga disse que o filme é uma história linda, que tocará todo o mundo, e que representou uma experiência memorável para ela.

"Desde o início da minha carreira eu gostava de me transformar. Bradley Cooper me quis ao natural, sem maquiagem", contou a atriz, relembrando o processo de construção da sua personagem Ally, jovem cantora que ascende ao estrelato.

"A gente cantou junto na hora. Ela me fez sentir imediatamente em conforto, mesmo sendo uma superstar internacional", afirmou Cooper. O filme conta com composições originais da dupla, que performou ao vivo para as cenas do longa. "Ela acreditou em mim. Ela é abolutamente a razão pela qual estamos sentados aqui hoje", disse o ator apontando para Lady Gaga, emocionada.