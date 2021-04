No esquenta para o Oscar 2021, confira 20 curiosidades sobre a premiação

Criado em 1929, o Oscar tem muita longa história recheada de curiosidades e momentos inusitados. Cercada sempre de muito glamour, a premiação da Academia de Hollywood desperta os mais variados sentimentos no público e na crítica, seja por agradar as escolhas feitas por seus votantes ou deixar a desejar e dando pano para a manga e levando a inúmeros questionamentos.

E fatos marcantes é que não faltam a essa festa do cinema, como o que aconteceu em 2017, quando uma involuntária troca de envelopes fez com que Warren Beatty e Fay Dunaway anunciassem La La Land como melhor filme, mas que na verdade quem ganhou foi Moonlight. Entre os inúmeros premiados, Walt Disney é o principal vencedor, ao faturar 26 estatuetas, além de 59 indicações. Outra marca que não se pode desprezar é a de Meryl Streep, que acumula 21 indicações.

O Oscar de 2021 será realizado no domingo, 25 de abril, em formato híbrido, com transmissão de vários locais, como o tradicional Dolby Theatre e também a Estação Ferroviária Central de Los Angeles.

Início

A primeira cerimônia do Oscar foi realizada em 16 de maio de 1929, durou 15 minutos e foi vista por apenas 270 pessoas no Hotel Hollywood Roosevelt. Os ingressos custaram cinco dólares e as estatuetas foram entregues pelo então presidente da Academia, Douglas Fairbanks, que foi o primeiro anfitrião.

Pioneiro

O primeiro Oscar da história foi entregue ao ator Emil Jannings, que estava de mudança para a Europa e, por isso, não compareceu à cerimônia, recebendo a estatueta com antecedência.

Confusão

A cerimônia de 2017 terminou de forma patética. Uma involuntária troca de envelopes fez com que Warren Beatty e Fay Dunaway anunciassem La La Land como melhor filme. Segundos depois, chegou o envelope correto, que apontava o verdadeiro vencedor: Moonlight.

Suspensão

Em 1938, foi a primeira vez que a cerimônia foi suspensa graças à uma grande inundação em Los Angeles. Outras duas vezes a festa foi adiada: em 1968, pelo assassinato de Martin Luther King, e em 1981, depois do atentado sofrido pelo presidente Ronald Reagan.

Televisão

A primeira transmissão do Oscar pela TV aconteceu em 1953 e apenas para os EUA - em 1966, o mundo todo começou a assistir.

Indicada

A atriz Meryl Streep é nome recorrente na lista dos concorrente, acumulando 21 indicações. Ela é, entre os atores, a que mais vezes ficou entre as finalistas.

Vencedora

A atriz Katherine Hepburn ainda é, entre os prêmios de atuação, a ganhar mais estatuetas: foram 4. O primeiro em 1934, por Manhã de Glória, seguido de Adivinhe Quem Vem para Jantar (1968), Leão de Inverno (1969, empatada com Barbra Streisand, por Funny Girl) e Num Lago Dourado (1982).

Francesa

Em 1960, a francesa Simone Signoret foi a primeira mulher de outro país a ganhar um Oscar de melhor atriz, pelo filme Almas em Leilão.

Vencedor

Walt Disney ainda é o principal vencedor, ao faturar 26 estatuetas, além de 59 indicações. O criador do Mickey também conseguiu o feito de ser indicado ao prêmio por 22 anos consecutivos.

Família

Duas irmãs foram indicadas na mesma categoria em duas vezes na história do prêmio. Joan Fontaine (por Suspeita) venceu Olivia de Havilland (Hold Back the Dawn), em 1942. Já em 1967, nem Lynn Redgrave (de Georgy, a Feiticeira) ou Vanessa Redgrave (Deliciosas Loucuras de Amor) foram páreo para bater Elizabeth Taylor (Quem Tem Medo de Virginia Woolf?).

Identidade

Somente dois atores ganharam o Oscar por interpretar o mesmo personagem: Marlon Brando e Robert De Niro pelo papel de Vito Corleone em O Poderoso Chefão (1972) e O Poderoso Chefão II (1974), respectivamente.

Pelado

No ano seguinte, aliás, 1974, um homem completamente nu surgiu inesperadamente no palco enquanto David Niven preparava-se para anunciar Elizabeth Taylor. O ator não perdeu a fleuma e ainda ironizou as partes íntimas do streaker.

Conquista

Fran Walsh foi a única mulher a ganhar 3 estatuetas diferentes na mesma edição do Oscar. Em 2004, ela recebeu os prêmios de Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Canção Original por O Senhor dos Anéis - O Retorno do Rei.

Craque

O compositor do tema de Tubarão, John Williams, recebeu sua 52ª indicação, em 2020, pela trilha de Star Wars: A Ascensão Skywalker.

Estrangeiros

Em 1964, todos os prêmios de atuação foram entregues a não americanos: os ingleses Rex Harrison (Minha Bela Dama), Peter Ustinov (Topkapi) e Julie Andrews (Mary Poppins) e a russa Lila Kedrova (Zorba, o Grego).

Opss!

Tom Hanks deu um grande fora em seu discurso de agradecimento por melhor ator em Filadélfia, em 1993, quando interpretou um advogado homossexual. Agradeceu a inspiração que teve em um professor do Ensino Médio, porém, o sujeito não era assumido. A piada renderia o roteiro de Será Que Ele É?, com Kevin Kline em 1998.

Big five

Apenas três filmes venceram os cinco principais prêmios do Oscar (filme, diretor, ator, atriz e roteiro): Aconteceu Naquela Noite (1934), Um Estranho no Ninho (1975) e Silêncio dos Inocentes (1991).

Injustiças

Vários gênios do cinema jamais receberam a estatueta em competição - alguns apenas como homenagem. Nomes como Stanley Kubrick, Charles Chaplin, Orson Welles, Jean-Luc Godard e Alfred Hitchcock.

Animação

Pinóquio, de 1940, foi a primeira animação a vencer na categoria de música original, com a canção When You Wish Upon a Star.

Medidas

A fabricação de cada estatueta custa em média 500 dólares. Elas medem 43 cm, pesam quase 4 quilos e são banhadas a ouro 24 quilates.

Origem

Várias teorias tentam explicar a origem do nome do prêmio. A mais aceita diz que uma funcionária da Academia, Margareth Herrick, teria dito que a estatueta se parecia com um tio chamado Oscar. Outra versão dá conta que a atriz Bette Davis o teria apelidado assim, devido à semelhança com seu primeiro marido.