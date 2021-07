No cinema, Emily Blunt continua em silêncio, e no streaming, Carey Mulligan se vinga

Em 2018, Um Lugar Silencioso fez sucesso com sua trama sobre uma família que precisava se manter em silêncio para não atrair extraterrestres. Em Um Lugar Silencioso – Parte II, Evelyn (Emily Blunt) precisa guiar os filhos na busca por um novo esconderijo, depois da morte de seu marido. O filme dirigido por John Krasinski é a principal estreia da semana.

No streaming, o Telecine continua exibindo os filmes da edição especial do Festival do Rio. Neste fim de semana, é a vez de Bela Vingança, ganhador do Oscar de roteiro original.

Também há espaço para clássicos como Rashomon (1950), vencedor do Leão de Ouro em Veneza e dirigido por Akira Kurosawa, e Gata Preta, Gato Branco (1998), pelo qual Emir Kusturica levou o Leão de Prata de direção.

PRÉ-ESTREIAS

Dupla Explosiva 2 - E a Primeira-Dama do Crime

Dir. Patrick Hughes. Michael Bryce (Ryan Reynolds) e o assassino Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) tentam salvar a mulher do último, Sonia (Salma Hayek).

Ana. Sem Título

Dir. Lúcia Murat. Neste híbrido de ficção e documentário, a atriz brasileira Stela (Stella Rabello) viaja para Cuba, México, Argentina e Chile à procura de artistas plásticas latino-americanas que trocaram cartas nos anos 1970 e 1980 sobre sua vida durante períodos ditatoriais.

ESTREIAS

Um Lugar Silencioso – Parte II

Dir. John Krasinski. A família Abbott está de volta, agora sem o pai. Evelyn (Emily Blunt) precisa achar outro lugar para se esconder das criaturas que atacam humanos baseadas no som com a filha Regan (Millicent Simmonds), que é surda, o filho Marcus (Noah Jupe) e um bebê. Eles topam com Emmett (Cillian Murphy), que perdeu a fé na humanidade.

Irmãos à Italiana

Dir. Claudio Noce. Pierfrancesco Favino ganhou a Coppa Volpi de atuação masculina no Festival de Veneza do ano passado por sua interpretação de um pai ameaçado por um grupo terrorista nos anos 1970, enquanto seu filho de 10 anos encontra refúgio da tensão na amizade com um menino mais velho.

Música para Quando as Luzes se Apagam

Dir. Ismael Caneppele. O diretor e ator baseou-se em seu próprio livro para contar a história de uma autora (Julia Lemmertz) que vai a uma vila no sul do país para transformar a vida de Emelyn (Emelyn Fisher) em uma ficção.

Um Dia com Jerusa

Dir. Viviane Ferreira. Fazendo uma pesquisa de público, Silvia (Débora Marçal) bate à porta de Jerusa (Léa Garcia) e fica impressionada com suas respostas nada convencionais.

Richard Donner

O Petra Belas Artes exibe filmes do cineasta, morto no dia 5. Entre as produções, estão Os Goonies, Garotos Perdidos e Superman: O Filme.

STREAMING

Bela Vingança

O Festival do Rio mostra o filme ganhador do Oscar de roteiro original. Escrito e dirigido por Emerald Fennell, fala de Cassie (Carey Mulligan), que se finge de bêbada para se vingar dos homens depois de sofrer um trauma. No Telecine.

Gata Preta, Gato Branco

Dir. Emir Kusturica. Para pagar uma dívida, Matko (Bajram Severdzan) aceita casar seu filho, Zare (Florijan Adjini), com Afrodita (Salija Ibraimova), a irmã do gângster Dadan (Srdjan Todorovic). Só que Zare está apaixonado por Ida (Branka Katic), e Afrodita não quer se casar. Pelo longa de 1998, Kusturica levou o Leão de Prata de direção em Veneza. Na Reserva Imovision.

Sweat

Dir. Magnus von Horn. Em seu segundo longa, o roteirista e diretor sueco investiga as pressões das redes sociais por meio da influenciadora Sylwia (Magdalena Kolesnik). Na MUBI.

Meu Primeiro Verão

Dir. Katie Found. Nesta produção de 2020, a adolescente Claudia (Markella Kavenagh), que cresceu isolada do mundo e, desde a morte da mãe, mora numa propriedade remota, vive um romance de verão com a jovem Grace (Maiah Stewardson). Na Supo Mungam Plus.

Rashomon

Dir. Akira Kurosawa. Vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza de 1951, o filme estrelado por Toshiro Mifune e Machiko Kyo mostra o estupro de uma noiva e o assassinato de seu marido samurai sob quatro pontos de vista: de um criminoso, da noiva, do fantasma do samurai e de um lenhador. No Belas Artes à la Carte.

A Última Carta de Amor

Dir. Augustine Frizzell. Uma jornalista tenta desvendar uma relação amorosa secreta baseada numa série de cartas de 1965. O filme é uma adaptação do livro de Jojo Moyes e conta com Shailene Woodley, Felicity Jones e Joe Alwyn no elenco. Na Netflix.

Jolt

Dir. Tanya Wexler. Neste misto de comédia e ação, Lindy (Kate Beckinsale) é uma mulher engraçada que, por causa de uma doença neurológica, tem impulsos assassinos esporádicos. No Amazon Prime Video.

Segunda Chance

Dir. Susanne Bier. Marcado por uma dor extrema, o detetive Andreas (Nikolaj Coster-Waldau) toma uma decisão questionável ao investigar as denúncias de violência doméstica contra um casal de viciados em drogas, pais de um bebê negligenciado, neste filme de 2014. No Looke.

Desejo, Paixão e Razão

Dir. Katharina Mückstein. Em uma pequena cidade da Áustria, Mati (Sophie Stockinger) anda de moto com os amigos homens, enquanto tenta entender quem é de verdade e sua identidade de gênero. No Cinema Virtual.