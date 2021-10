No cinema, a nova estrela Jodie Comer, enquanto o streaming destaca Robert Pattinson

Da última vez que Matt Damon e Ben Affleck escreveram um roteiro juntos, eles ganharam o Oscar com Gênio Indomável (1997) – e o mundo. Agora, voltam com uma história baseada em fatos e passada nos tempos da Guerra dos Cem Anos, na Idade Média. O filme tem direção de Ridley Scott, então espere muitas cenas de batalha, mas a protagonista, na verdade, é Marguerite (Jodie Comer), uma mulher que acusa um homem (Adam Driver) de estupro.

Uma das “scream queens” mais famosas do cinema, Jamie Lee Curtis, está de volta em Halloween Kills – O Terror Continua.

No streaming, o destaque é um ciclo com a obra mais recente e ousada de Robert Pattinson. Isso mesmo, para quem ainda não sabe, ele é muito mais do que o vampiro Edward de Crepúsculo.

PRÉ-ESTREIA

Lá Vamos Nós

Dir. Nir Bergman. Aharon (Shai Avivi) dedicou sua vida a cuidar do filho Uri (Noam Imber), que está no espectro autista. Agora um jovem adulto, o rapaz precisa viver em uma residência que oferece cuidados especiais. Mas Aharon decide fugir com Uri. O filme foi selecionado para o Festival de Cannes de 2020, cancelado na última hora. No Reserva Cultural e no Espaço Itaú de Cinema – Anexo.

ESTREIAS

O Último Duelo

Dir. Ridley Scott. O longa com roteiro de Matt Damon, Ben Affleck e Nicole Holofcener é baseado em uma história real que se passou na França do século 14, quando o último julgamento por combate foi autorizado pelo Parlamento, para decidir se Jacques (Adam Driver) era culpado de estuprar Marguerite (Jodie Comer), a mulher do cavaleiro Jean (Matt Damon). O filme mostra os três pontos de vista, sem nunca duvidar da palavra de Marguerite. Exibido no Festival de Veneza.

Halloween Kills – O Terror Continua

Dir. David Gordon Green. Jamie Lee Curtis está de volta ao papel de Laurie Strode, que dá seguimento a seu embate com Michael Myers nesta sequência do original de 1978.

Fátima – A História de um Milagre

Dir. Marco Pontecorvo. Os pequenos pastores Lúcia, Francisco e Jacinta contam terem visto Nossa Senhora. Com participações especiais de Sonia Braga e Harvey Keitel.

Amarração do Amor

Dir. Caroline Fioratti. Nesta comédia, Bebel (Samya Pascotto) e Lucas (Bruno Suzano) estão apaixonados e resolvem se casar em uma cerimônia simples. Mas o pai dela (Ary França), que é judeu, e a mãe dele (Cacau Protásio), que é umbandista, têm outros planos, que vão gerar discórdia.

Uma Janela para o Mar

Dir. Miguel Ángel Jiménez. Espanhola de meia-idade, Maria (Emma Suárez) viaja para a Grécia com amigas. Lá, conhece Stefanos (Akilas Karazisis).

Sob as Escadas de Paris

Dir. Claus Drexel. Duas vezes ganhadora do César, Catherine Frot interpreta uma sem-teto em Paris que vai ajudar um menino a encontrar sua mãe.

Taís e Taiane

Dir. Augusto Sevá. Neste road movie, duas garotas (Gabriella Vergani e Yasmim Santos) saem pela estrada em busca de aventuras e de si mesmas.

STREAMING

Especial Robert Pattinson

Quem acha que o ator é só o vampiro coberto de glitter parou no tempo. Neste domingo, quatro de seus filmes mais recentes e ousados são exibidos no Telecine Cult e na plataforma: Cosmópolis, de David Cronenberg, Z: A Cidade Perdida, de James Gray, High Life – Uma Nova Vida, de Claire Denis, e O Farol, de Robert Eggers. No Telecine.

Não Odeie

Dir. Mauro Mancini. Neste drama inspirado em uma história real, o médico Simone (Alessandro Gassmann), filho de um sobrevivente do Holocausto, decide não prestar socorro a um acidentado que tem uma tatuagem nazista no peito. Atormentado pela culpa, investiga a vida do morto. Foi exibido na Semana da Crítica em Veneza. No Cinema Virtual.

Novo Cinema Sul-Coreano

O serviço estreia um ciclo dedicado a filmes recentes da Coreia do Sul. Moving On, de Yoon Danbi, é o primeiro, seguido por Chan-Sil Sortuda, de Kim Cho-hee, que entra dia 19, e A Dama de Baco, de E-J-yong, estreia do dia 24. A programação continua em novembro. Na MUBI.

DAU Degeneração – Parte 1

Dir. Ilya Khrzhanovsky e Ilya Permyakov. O filme, que se passa em 1968, é mais um dos frutos do projeto que reconstruiu um instituto de pesquisa soviético em estúdio e reproduziu as condições de vida do stanilismo. Aqui, o diretor do instituto, Azhippo (Vladimir Azhippo), tenta coibir o consumo de bebida e a prática do sexo com a ajuda de um grupo de fascistas. Na Reserva Imovision.

Entre as Linhas do Jornal

Dir. Joan Micklin Silver. Este drama de 1977 mostra um jornal clandestino de Boston prestes a ser adquirido por uma grande empresa. O filme participou da competição do Festival de Berlim. No Belas Artes à la Carte.

Notícias de Casa

Dir. Chantal Akerman. Neste filme de 1976, a cineasta belga, morando em Nova York, mescla imagens da cidade com textos de sua mãe, que vive em Bruxelas. Na Supo Mungam Plus.