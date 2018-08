Nicole Kidman é a jovem mais rica da Austrália A estrela de cinema Nicole Kidman é a mulher jovem mais rica da Austrália, segundo uma lista da revista BRW. A atriz ganhadora de um Oscar tem uma fortuna estimada em US$ 108 milhões, segundo a lista das "jovens ricas" da revista, publicada ontem. Nicole, de 37 anos, ficou em primeiro lugar entre as mulheres de menos de 40 anos e na quarta posição da lista geral, liderada pelo magnata de telefonia celular John Ilhan, de 39 anos, cuja fortuna supera os US$ 210 milhões de dólares. A supermodelo Elle Macpherson e a estrela da música pop Kylie Minogue dividiram o terceiro lugar da lista feminina com US$ 42 milhões de dólares cada uma.