Netflix lança novo trailer do filme 'O Irlandês', de Martin Scorsese; veja

A Netflix lançou nesta quinta-feira, 26, um novo trailer do filme O Irlandês, dirigido por Martin Scorsese. O longa estreia no dia 1º de novembro e chega ao catálogo da plataforma no dia 27 do mesmo mês.

O filme é contado sob a perspectiva do veterano da Segunda Guerra Mundial Frank Sheeran (De Niro), um assassino profissional. O lonta narra também o mistério do desaparecimento do lendário líder sindical Jimmy Hoffa (Pacino) – e se transforma em uma jornada pelos corredores do crime organizado: seus mecanismos, rivalidades e associações políticas.

O serviço de streaming comprou O Irlandês da Paramount Pictures, unidade da Viacom, estúdio original de Scorsese, em 2017. No final de agosto, a Netflix desistiu de estrear o longa em grandes cinemas e anunciou que a exibição pública acontecerá apenas em alguns cinemas independentes dos Estados Unidos.

Confira o novo trailer do filme 'O Irlandês', de Martin Scorsese: