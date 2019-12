Netflix diz que 'Klaus' é um sucesso com quase 30 milhões de visualizações no mundo

LOS ANGELES - O filme de animação da Netflix Klaus foi assistido em quase 30 milhões de lares, à nível global, durante seu primeiro mês, estando entre os filmes originais mais assistidos do serviço de streaming, segundo dados da empresa fornecido à Reuters.

LEIA TAMBÉM > Justiça mantém especial de Natal do Porta dos Fundos no ar

Klaus, uma história de como o Papai Noel surgiu, é o primeiro filme de animação original da Netflix e parte de um esforço para construir uma catálogo de programação familiar, uma vez que a empresa compete com novos rivais de streaming, incluindo a Walt Disney.

A Netflix libera, seletivamente, apenas os números de visualizações para a programação considerada de sucesso, e os números não são verificados por terceiros. A empresa conta uma visualização quando uma conta transmite, pelo menos, 70% de um filme.

Klaus atraiu muitas visualizações repetidas, as quais não estão incluídas nos quase 30 milhões, segundo a Netflix. O número reflete a audiência nos primeiros 28 dias desde sua estreia, em 15 de novembro.

Feito principalmente usando animação desenhada à mão, o filme conta a história de um carteiro egoísta e um fabricante de brinquedos recluso que formam uma amizade improvável. Foi escrito e dirigido pelo animador espanhol e criador de Despicable Me, Sergio Pablos, e apresenta as vozes de J.K. Simmons e Jason Schwartzman.

Maior serviço de streaming do mundo, a Netflix possui mais de 158 milhões de assinantes. Mas está enfrentando uma nova concorrência, principalmente da Disney, que tem removido seus filmes da Netflix e os tem colocado no serviço de streaming Disney +.

A Netfrlix planeja lançar vários filmes de animação para crianças e famílias no próximo ano, disse Melissa Cobb, vice-presidente de animação original da companhia. Eles incluem a comédia The Willoughbys, uma adaptação de um livro infantil e o musical Over the Moon./REUTERS