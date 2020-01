Netflix divulga trailer de 'Sergio', com Wagner Moura

A Netflix divulgou o trailer de Sergio, filme com Wagner Moura e Ana de Armas. O ator interpreta o papel principal, um diplomata brasileiro que trabalha na ONU, em regiões de guerra.

Greg Barker dirige o filme, que estreia em 17 de abril em cinemas selecionados e também na plataforma de streaming.

"Carismático e complexo, Sergio Vieira de Mello (Wagner Moura) dedicou a maior parte de sua carreira como diplomata da ONU trabalhando nas regiões mais instáveis do mundo, negociando habilmente com presidentes, revolucionários e criminosos de guerra para proteger a vida de pessoas comuns. Mas, assim como ele se prepara para uma vida simples com a mulher que ama (Ana de Armas), Sergio assume uma última missão - em Bagdá, recém-mergulhada no caos após a invasão americana. A missão era para ser breve, até que a explosão de uma bomba faz com que as paredes da sede da ONU caiam literalmente sobre ele, desencadeando uma emocionante luta entre vida e morte. Inspirado em uma história real, SERGIO é um drama com foco em um homem levado aos seus limites físico e mental enquanto é forçado a confrontar suas próprias escolhas sobre ambição, família e sua capacidade de amar", afirma a sinopse oficial divulgada pela Netflix.