Netflix divulga trailer da animação 'Pinóquio', de Guillermo del Toro; assista

A Netflix divulgou um trailer da animação Pinóquio, dirigida por Guillermo del Toro. A história, baseada no personagem criado por Carlo Collodi no século 19, será ambientada durante a ascensão do fascismo na Itália de Mussolini e trará de volta às telas o boneco que tenta corresponder às expectativas do seu criador enquanto sonha em se tornar um menino de verdade.

A animação em stop motion terá o estreante Gregory Mann como Pinóquio. O ator Ewan McGregor será o Grilo Falante e David Bradley dará vida ao carpinteiro Gepetto, o criador do boneco de madeira. Del Toro também assina a produção e roteiro, ao lado de Patrick McHale, que trabalhou na série animada do Cartoon Network Hora de Aventura. Além disso, o projeto é codirigido por Mark Gustafson de O Fantástico Sr. Raposo.

Pinóquio deve estrear em setembro nos cinemas e chegará à plataforma de streaming ainda em dezembro deste ano.