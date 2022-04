Netflix compra 'Bardo', novo filme de Alejandro Iñárritu

Bardo, novo filme do cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu, foi adquirido pela Netflix. O longa se encontra na etapa de pós-produção e a estreia está prevista para o final deste ano.

Bardo será exibido pela Netflix no cinema e, em seguida, passará a integrar o catálogo do serviço de streaming. Trata-se do primeiro filme do cineasta após O Regresso, que lhe rendeu o Oscar, e o primeiro a ser filmado por ele no México após Amores Brutos, em 2000.

O filme é protagonizado por Daniel Giménez Cacho e Griselda Siciliani. Narra a história de um reconhecido jornalista e documentarista mexicano que regressa ao país para enfrentar o próprio passado e uma nova realidade de vida.

Bardo foi escrito por Iñárritu e Nicolás Giacobone, um dos autores dos roteiros de filmes como Birdman e Biutiful. A cinematografia é de Darius Khondji, de Seven.

"Nosso objetivo é investir em uma experiência de lançamento, abordando diferentes aspectos do filme, possibilitando ao público vê-lo no cinema ou então, a seguir, em um lançamento global via streaming", afirmou Scott Stuber, um dos vice-presidentes da Netflix.