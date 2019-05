Netflix adquire dois filmes selecionados para o Festival de Cannes

A Netflix adquiriu os direitos de dois filmes reconhecidos pela crítica no 72º Festival de Cannes: o senegalês Atlantics, dirigido por Mati Diopi, e I Lost My Body, animação francesa assinada por Jeremy Clapin. As informações são da revista Variety.

Vencedor do Grande Prêmio do Júri no Festival de Cannes, espécie de segundo lugar da Palma de Ouro, Atlantics conta a história de Ada, menina de 17 anos que está apaixonada por um homem, mas foi prometida a outro. A diretora, Mati Diop, foi a primeira diretora negra a participar de Cannes.

Já I Lost My Body mostra uma mão cortada que escapa de um laboratório de dissecação com objetivo de voltar ao corpo que pertence. O filme foi bem recebido pela crítica.

De acordo com a revista Variety, os acordos são para direitos mundiais, com exceção para China, bloco Benelux (Bélgica, Luxemburgo e Holanda), Suíça, Rússia e França, para Atlantics, e China, Benelux, Turquia e França, para I Lost My Body.