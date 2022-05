Nave de 'Star Wars' e terno de Elvis Presley estão entre itens de filmes que vão a leilão

De um modelo de espaçonave X-Wing de Star Wars a um martelo de Thor, um tesouro de recordações de filmes muito amados será leiloado em Hollywood no próximo mês.

Mais de 1.800 itens serão oferecidos no leilão de 21 a 24 de junho, para o qual a empresa de memorabilia de filmes e TV Propstore estima uma arrecadação de mais de 9 milhões de dólares.

"Há uma quantidade enorme de oportunidades. Há mais de 600 títulos diferentes de filmes e programas de televisão representados", disse à Reuters o diretor de operações da Propstore, Brandon Alinger.

"Além dos adereços e figurinos principais... (temos) brinquedos colecionáveis, histórias em quadrinhos, arte em quadrinhos, materiais de produção de filmes, ou seja, coisas como arte conceitual, uma enorme quantidade de itens colecionáveis."

Liderando os lotes está o modelo X-Wing "Red Leader" de Star Wars, que tem uma estimativa de preço de 500 mil a 1 milhão de dólares.

"Acreditamos que esta é a única X-Wing genuína, intacta e original do primeiro ´Star Wars´ que já foi oferecida em leilão público, por isso é muito especial", disse Alinger.

Outros itens do leilão incluem o terno de Elvis Presley de Loiras, Morenas e Ruivas (20 mil a 30 mil dólares), a carteira de Samuel L. Jackson de Pulp Fiction - Tempo de Violência (30 mil a 50 mil dólares) e o martelo de Thor do filme original Thor, com uma estimativa de 100 mil a 150 mil dólares.