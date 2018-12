'Nasce uma Estrela' lidera o SAG Awards com quatro indicações

Com Lady Gaga e Bradley Cooper na disputa pelos prêmios de melhor atuação, Nasce uma Estrela recebeu quatro indicações e será o filme que concorrerá em mais categorias na próxima edição da cerimônia de premiação do Sindicato dos Atores (SAG, sigla em inglês).

Gaga disputará o prêmio de melhor atriz com Emily Blunt (O Retorno de Mary Poppins), Glenn Close (A Esposa), Olivia Colman (A Favorita), e Melissa McCarthy (Poderia me Perdoar?).

Na categoria masculina, Cooper concorrerá com Christian Bale (Vice), Rami Malek (Bohemian Rhapsody), Viggo Mortensen (Green Book) e John David Washington (Infiltrado na Klan).

O prêmio de melhor elenco tem como indicados Nasce Uma Estrela, Pantera Negra, Infiltrado na Klan, Bohemian Rhapsody e Podres de Ricos.

A outra indicação de Nasce uma Estrela veio com Sam Elliott, que concorre como melhor ator coadjuvante. Mahershala Ali (Green Book - O Guia), Timothée Chalamet (Querido Menino), Adam Driver (Infiltrado na Klan) e Richard E. Grant (Poderia me Perdoar?) também estão na disputa.

Duas representantes de A Favorita concorrem à estatueta de melhor atriz coadjuvante: Emma Stone e Rachel Weisz, além de Amy Adams (Vice), Emily Blunt (Um Lugar Silencioso) e Margot Robbie (Mary, Queen of Scots).

Nas categorias relacionadas à televisão, o maior destaque é da série de comédia The Marvelous Mrs. Maisel, que recebeu quatro indicações.

Confira a lista de indicados da 25ª edição dos prêmios do Sindicato dos Atores dos EUA, que será realizada no dia 27 de janeiro:.

CINEMA

Melhor ator:.

Christian Bale ("Vice").

Bradley Cooper ("Nasce uma Estrela").

Rami Malek ("Bohemian Rhapsody").

Viggo Mortensen ("Green Book - O Guia").

John David Washington ("Infiltrado na Klan").

Melhor atriz:.

Emily Blunt ("O Retorno de Mary Poppins").

Glenn Close ("A Esposa").

Olivia Colman ("A Favorita").

Lady Gaga ("Nasce uma Estrela").

Melissa McCarthy ("Poderia me Perdoar?").

Melhor ator coadjuvante:.

Mahershala Ali ("Green Book - O Guia").

Timothée Chalamet ("Querido Menino")

Adam Driver ("Infiltrado na Klan").

Sam Elliott ("Nasce uma Estrela").

Richard E. Grant ("Poderia me Perdoar?").

Melhor atriz coadjuvante:.

Amy Adams ("Vice").

Emily Blunt ("Um Lugar Silencioso").

Margot Robbie ("Mary, Queen of Scots").

Emma Stone ("A Favorita").

Rachel Weisz ("A Favorita").

Melhor elenco:.

"Nasce Uma Estrela".

"Pantera Negra".

"Infiltrado na Klan".

"Bohemian Rhapsody".

"Podres de Ricos".

TELEVISÃO

Melhor ator de minissérie:.

Antonio Banderas ("Genius: Picasso").

Darren Criss ("The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story").

Hugh Grant ("A Very English Scandal").

Anthony Hopkins ("King Lear").

Bill Pullman ("The Sinner").

Melhor atriz de minissérie:.

Amy Adams ("Sharp Objects").

Patricia Arquette ('Escape at Dannemora").

Patricia Clarkson ("Sharp Objects").

Penélope Cruz ("The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story").

Emma Stone ("Maniac").

Melhor ator de drama:.

Jason Bateman ("Ozark").

Sterling K. Brown ("This Is Us").

Joseph Fiennes ("The Handmaid's Tale").

John Krasinski ("Tom Clancy's Jack Ryan").

Bob Odenkirk ("Better Call Saul").

Melhor atriz de drama:

Julia Garner ("Ozark").

Laura Linney ("Ozark").

Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale").

Sandra Oh ("Killing Eve").

Robin Wright ("House of Cards").

Melhor ator de comédia:.

Alan Arkin ("O Método Kominsky").

Michael Douglas ("O Método Kominsky").

Bill Hader ("Barry").

Tony Shalhoub ("The Marvelous Mrs. Maisel").

Henry Winkler ("Barry").

Melhor atriz de comédia:.

Alex Borstein ("The Marvelous Mrs. Maisel").

Alison Brie ("GLOW").

Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel").

Jane Fonda ("Grace and Frankie").

Lily Tomlin ("Grace and Frankie").

Melhor elenco de drama:.

"The Americans".

"Better Call Saul".

"The Handmaid's Tale".

"Ozark".

"This Is Us".

Melhor elenco de comédia:.

"Atlanta".

"Barry".

"GLOW".

"O Método Kominsky".

"The Marvelous Mrs. Maisel".