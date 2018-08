Nasce filha da atriz italiana Monica Bellucci A atriz italiana Monica Bellucci, casada com o ator francês Vincent Cassel, deu à luz na madrugada de sábado para domingo, em Roma, à sua primeira filha, que recebeu o nome de Deva. A menina nasceu pesando três quilos. A gravidez impediu a atriz, de 34 anos, de participar do Festival de Cinema de Veneza que terminou no sábado. Monica é a protagonista do filme do cineasta norte-americano Spike Lee que foi exibido fora da competição, She Hate Me. A atriz que já foi modelo da agência Elite seguiu carreira no cinema italiano e que adotou a França para viver, é agora um rosto familiar em Hollywood, em filmes como Matrix, A Paixão de Cristo. Ela conheceu seu marido ao filmar em 1990 seu primeiro filme francês, L´Appartement, o primeiro de oito filmes que fizeram juntos.